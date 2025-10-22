logo pulso
Elefantes en Oregon se divierten con calabazas gigantes

Familia de elefantes en Oregon rompe calabazas gigantes en evento anual

Por AP

Octubre 22, 2025 04:46 p.m.
A
Elefantes en Oregon se divierten con calabazas gigantes

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Una elefanta bebé en el Zoológico de Oregon mostró más trucos que dulces cuando los cuidadores le dieron una pequeña calabaza para jugar durante un evento anual de otoño en el que los elefantes gigantes aplastan calabazas de media tonelada.

Con un peso de apenas 351,5 kilogramos (775 libras), Tula-Tu, una elefanta asiática de ocho meses, pesa casi lo mismo que una de las calabazas gigantes, por lo que es demasiado pequeña para aplastarlas. En su lugar, los cuidadores del zoológico le dieron una calabaza pequeña para practicar. La pequeña elefanta hizo rodar la hortaliza como si fuera un balón de fútbol, como muestra un video del zoológico.

Su familia de elefantes en el Zoológico de Oregon disfrutó de las calabazotas el 16 de octubre en el evento anual "Aplastando la Calabaza", una tradición que se remonta a 1999, cuando un agricultor donó una calabaza que pesaba 376 kilogramos (828 libras). Las calabazas donadas han crecido, hasta unos 450 kilogramos (1,000 libras) este año, gracias a los competitivos aficionados del Club de Cultivadores de Verduras Gigantes del Pacífico.

Para romper las enormes calabazas, los cuidadores del zoológico se las presentan a los parientes adultos de Tula-Tu, como su hermano y su padre, que pesan un poco más de 4,500 kilogramos (10,000 libras). En un video del zoológico, parecen colocar delicadamente una pata en la parte superior y presionar suavemente. Las calabazas se rompen con un fuerte estallido, haciendo que cáscaras y semillas salgan disparadas.

Los videos de años anteriores han mostrado a elefantes jóvenes de tamaño mediano poniendo ambas patas sobre las calabazas, pero eran demasiado ligeros, o carecían de técnica, por lo que las gigantescas verduras no se rompían.

Este año, los elefantes adultos aplastaron las enormes calabazas frente a una multitud de visitantes del zoológico que aplaudía, y luego la familia de elefantes comió las muchas toneladas de fragmentos de calabaza.

Los elefantes asiáticos como Tula-Tu y su familia están considerados como en grave peligro de extinción, según los funcionarios del Zoológico de Oregon. Hay una población fragmentada de alrededor de 40,000 a 50,000 de estos elefantes en la naturaleza en lugares que van desde India hasta Borneo, una isla del sudeste asiático que abarca Indonesia, Malasia y Brunéi. Sin embargo, ha habido hitos exitosos de conservación en los últimos años, también en Camboya.

