Elenco de "40 y 20" es despedido por exigir un aumento de sueldo

Después de nueve temporadas de "40 y 20", ¿el programa fue cancelado? Esta es la versión que está circulando, luego de que Shanik Berman revelara que el elenco del show pidió a los ejecutivos que les subieran en sueldo, poniendo resistencia a grabar los nuevos capítulos si esta petición no era cumplida, sin embargo, la periodista mexicana contó que les salió el tiro por la culata, pues lo único que lograron fue que el proyecto fuera cancelado y, de paso, fueran vetados del canal.

Desde su estreno, en 2016, "40 y 20" se convirtió en una de las producciones de Televisa más exitosas, en una época en que la televisora de San Ángel apostaba por resurgir los programas de comedia, fue de los pocos shows que prevalecieron con el paso del tiempo, a tal grado que, siete años más tarde, logró la emisión de nueve temporadas, sin embargo, pareciera ser que la serie ya llegó a su fin y sin un desenlace para "Paco", "Fran" y "la Toña" que ofrecer a la audiencia.

Durante su participación en "Todo para la mujer" -el pasado martes-, Shanik Berman habló de una exclusiva que está siendo replicada por otros medios, luego de que revelara que, supuestamente, la serie "40 y 20" saldría del aire, debido a las exigencias de sus actrices y actores principales que, luego de grabar nueve temporadas, habrían solicitado un aumento de sueldo grupal, situación que presuntamente molestó a los productores del programa que, inmediatamente, tomaron cartas en el asunto.

"Les dijeron: ´-¿Ah sí?, pues ¿qué creen? que ya no hay ´40 y 20´, y los sacaron a todos de Televisa", dijo la periodista mexicana, sin embargo, cabe aclarar que ni el elenco, ni el director de la serie, Gustavo Loza, se han pronunciado al respecto de la supuesta cancelación.

Durante la emisión del programa de radio, se expuso la situación laboral que atraviesa Jorge, "el Burro" Van Rankin, pues ahora no sólo está fuera de "Miembros al aire" y "40 y 20", sino de Televisa, el canal con el que colaboró desde inicios de su carrera, cuando en 1993, cuando debutó como conductor en "El calabozo".

En este contexto, las conductoras de "Todo para la mujer", conformadas por Maxine Woodside, Shanik Berman y Sughey Abrego tomaron partido, expresando que el elenco se equivocó a la hora de pedir un aumento de sueldo grupal, por la forma en que lo hicieron, sobre todo -comentó Maxine- porque las televisoras siguen recuperándose de la crisis de la que fueron víctimas con la pandemia del Covid-19, la cual les obligó a recortar sus presupuestos y prescindir de gran parte de su personal.

Y aunque hablaron de vetos, al inicio de la noticia, no quedó muy claro si Van Rankin es el único de los actores que salió de la empresa o si ocurrió lo mismo con el resto del elenco.