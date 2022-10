Elenco de Harry Potter despide a Robbie Coltrane, "Hagrid"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Actores de la exitosa saga de Harry Potter despidieron a Robbie Coltrane, el artista que interpretó al guardabosques "Rubeus Hagrid", luego de que se diera a conocer su fallecimiento a los 72 años.

Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert McMillan, murió este viernes, en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, según su agente Belinda Wright. Se desconocen las causas de la muerte.

"Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y nos hacía reír todo el tiempo en el rodaje cuando éramos niños", reaccionó Daniel Radcliffe, intérprete que dio vida a "Harry Potter".

"Me siento increíblemente afortunado de haberlo conocido y muy triste por su muerte", agregó.

Emma Watson, la actriz que encarnó a "Hermione Grange" también le dedicó unas emotivas palabras a Coltrane.

A través de su Instagram, la mujer escribió: "Descanse en paz Robbie Coltrane. Robbie era como el tío más divertido que he tenido, pero sobre todo era muy cariñoso y compasivo conmigo tanto de niña como de adulta".

Además expresó que Robbie era un artista enormemente talentoso, algo que tenía sentido debido a su gran tamaño.

"Tenía sentido que interpretara a un gigante: podía llenar cualquier espacio con su brillantez. Robbie, si alguna vez llego a ser tan amable como tú fuiste conmigo en un set de filmación, te prometo que lo haré en tu nombre y en tu memoria. Quiero que sepas cuánto te adoro y te admiro. Extrañaré mucho tu dulzura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Quiero que sepas que fuiste eso para nosotros. No había mejor Hagrid. Hiciste que fuera un placer ser Hermione", se leyó.

En la cuenta oficial de Twitter del agente 007, los productores de la franquicia Michael G. Wilson y Barbara Broccoli recordaron a Coltrane como "un actor excepcional cuyo talento no tenía límites..."

"Lo extrañaremos en tanto que amigo. Descansa en paz, Robbie".

Tom Felton también se unió a la pena pues recordó los momentos que pasó junto a Coltrane.

"Uno de mis mejores recuerdos favoritos de filmar Harry Potter fue un rodaje nocturno de la primera película en el bosque prohibido. Tenía 12 años. Robbie se preocupaba y cuidaba a todos los que lo rodeaban. Sin esfuerzo. Y los hizo reír. Sin esfuerzo. Era un gran gigante amistoso en la pantalla, pero aún más en la vida real. Te amo compañero - gracias por todo", externó.

La escritora J. K. Rowling, creadora del universo de Potter, agradeció al actor.

Nacido en Rutherglen, cerca de Glasgow, Escocia, el actor era adorado por niños y mayores de todo el mundo por su interpretación del personaje, medio gigante medio humano, amable y algo torpe, que ayuda al joven brujo Harry Potter y sus amigos en sus aventuras en la escuela de brujería de Poudlard.