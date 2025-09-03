Emiliano Aguilar calls out Christian Nodal for controversial situation

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Emiliano Aguilar no se detiene, el hijo mayor de Pepe Aguilar se lanzó nuevamente sobre Christian Nodal, el esposo de su hermana Ángela, luego de que Cazzu, la ex de su cuñado, hablara de cómo vive el ser madre soltera.

El mayor de los hermanos Aguilar, y quien actualmente no tiene una buena relación ni con sus hermanos ni con su padre Pepe, compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de lo que dijo Cazzu dio en el podcast "Se regalan dudas".

Ahí, la argentina narró lo que ha tenido que pasar por no tener el permiso de Nodal para que su hija Inti viaje con ella, pues debido a ello, en migración la cuestionan y la han hecho sentir como "una delincuente".

"Yo en ese momento soy una criminal, no existe la Jefa, ahí no existe Cazzu, ahí yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija".

La reacción de Emiliano ante esta situación que vive Cazzu fue tachar de "muerto de hambre" a su cuñado, pues en su reciente visita a México la argentina reveló que no recibía la pensión justa para su hija.

"Chale, que pocos hue... perro, primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía que aquí el muerto de hambre eres tú", se lee en el inicio del mensaje de Emiliano, quien recibió mucho apoyo de los cibernautas.

Emiliano, quien en otras ocasiones se ha mostrado del lado de Cazzu, e incluso con intenciones de grabar música juntos, nuevamente se dirigió a ella para disculparse por su atrevimiento.

"Una disculpa Cazzu pero ese vato tiene que sentar cabeza (siempre con todo el respeto hacia usted)", se lee.

También compartió una imagen en la que se muestra empático con la situación de madre soltera que narra Cazzu en la entrevista, misma que vivió la madre de Emiliano en su momento, cuando dejó de estar junto a Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar lamenta situación incómoda que ha vivido Cazzu por culpa de Christian Nodal, el esposo de su hermana Ángela.

Emiliani también compartió en dónde estará por si Nodal se quiere aparecer; le dijo que en definitiva era un muy mal jugador de ajedrez.

"Pues aquí te estaré esperando carnalito este es un juego de ajedrez y por lo visto vales ma... para jugar. Voy a andar en Cajititlán a las 7, ahí voy andar en el evento por si te quieres arrimar".