Pepe Aguilar agradece la bendición de Maribel Guardia a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pepe Aguilar desea nunca sentir el dolor de perder a un hijo como lo sintió Maribel Guardia, quien sufrió la muerte de Julián, y que recientemente bendijo a Emiliano, el hijo mayor de Pepe, quien confesó su deseo de poder estar pronto cerca de su hijo mayor.

Pepe respeta el distanciamiento que actualmente hay entre él y su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con Carmen Treviño, una cantante de baladas.

Emiliano, quien está en el camino musical del rap, tuvo un problema legal en 2017, cuando fue detenido en la frontera entre Tijuana y San Diego, California tras intentaba ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos en el maletero de su automóvil.

Emiliano se declaró culpable de tráfico de personas y fue condenado a tres años de libertad condicional, además de seis meses en un centro de rehabilitación para tratar problemas de adicciones y depresión que padecía desde antes de su detención.

Emiliano Aguilar recibió la bendición de Maribel Guardia, quien asegura que el joven tiene mucho talento y futuro artístico, este gesto lo agradeció Emiliano, quien reconoció que desde siempre ha contado con el apoyo y cariño de la cantante de 65 años.

Maribel ve en los cantantes jóvenes a su fallecido hijo Julián, fruto de su relación con Joan Sebastian, el joven cantante de 27 años sufrió un infarto en abril de 2023, cuando disfrutaba de un buen momento profesional en la música regional mexicana.

El gesto de Maribel lo agradeció Pepe, que aunque no lo ha visto, se mostró empático con el dolor que Guardia tras perder a un hijo, algo que Pepe no desea sentir nunca.

Cuando fue cuestionado por su hijo Emiliano, Pepe fue claro en reiterar lo mucho que lo quiere y lo extraña.

"Yo a mi hijo Emiliano lo amo, lo adoro, ojalá que pronto volvamos a estar juntos, eso es todo, y cada quien tiene su vida y él tiene derecho de hacer su vida y me da gusto que le está yendo bien"

Aguilar confesó que desconoce el mundo del rap, pero intuye que su hijo es bueno para ello.

"No entiendo mucho el rap, pero sé que el wey es bueno, está chido; no entiendo el rollo, pero lo veo bien, que Dios lo bendiga y ¡que viva el rock and roll, digo perdón, el rap!", expresó.

Para Pepe todos los de la dinastía Aguilar son buenos y tienen talento.

"Todos los Aguilar son buenos, hasta Luis Aguilar que ya no existe", finalizó.