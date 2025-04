Pepe Aguilar niega haber hablado mal de Claudia Sheinbaum

El cantante Pepe Aguilar negó rotundamente que haya hablado mal de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, tal y como supuestamente se escucha en un audio falso que circula en redes sociales.

A través de su canal de prensa, el cantante de 56 pidió tener cuidado con los deepfake es un video, es decir, las imágenes o audios manipulado para parecer real, pero que es falso. Se crean con inteligencia artificial (IA) y se pueden utilizar para engañar a las personas.

En dicho audio, la supuesta voz de Pepe Aguilar lanza una advertencia a Sheinbaum por haber hablado mal de su hija Ángela Aguilar, en el material se escucha:

"Sheinbaum, la presidentucha de cuarta se metió con mi niña y a mi niña nadie la toca".

Pepe Aguilar externa sus respetos

A través de un video, el intérprete de regional mexicano aclara que la voz de dicho video no es la suya, y de paso enfatiza su admiración por la presidenta de México y por el trabajo que ha desempeñado en el arranque de su sexenio.

"No soy yo el que está hablando en el video tantas estupideces contra la señora presidenta y no sé qué tantas cosas por el amor de Dios, antes que nada mis respetos para la señora presidenta siempre, pero mis respetos totales, y no soy partidista eh, ojo, mi partido es México, pero honor a la que honor merece y la señora está haciendo un gran trabajo", expresó.

Pepe reflexiona sobre los riesgos que tiene el uso de Inteligencia Artificial, y aunque ahora, dice, parece divertido, el uso de esa herramienta es peligrosa, advierte.

Pepe Aguilar y su familia, sobre todo su hija menor Ángela Aguilar han recibido críticas desde que en julio de 2024 Ángela se casó con el también cantante de regional Christian Nodal.