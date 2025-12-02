Emma Coronel revela su relación con El Chapo en nuevo documental

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- La exreina de belleza Emma Coronel se encuentra acaparando el ojo mediático tras el lanzamiento del documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla", donde la pareja del traficante revela detalles sobre su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Tras enfrentar en el 2021 una condena de 36 meses en una prisión de Estados Unidos, la última esposa de Guzmán Loera reapareció para contar sus vivencias al lado del capo mexicano 32 años mayor que ella, conocido por ser el líder del Cártel de Sinaloa.

Desde el lanzamiento de los primeros adelantes, las declaraciones de Coronel capturaron la atención en redes sociales, al abordar detalles de la relación sentimental entre ambos y relatar la forma en que vivió el juicio que convirtió su imagen en tema de conversación internacional donde cada uno de sus gestos era analizado; "me han dicho que parece como si no tuviera sentimientos... que no tuviera sangre en las venas", aseguró.

¿Dónde ver el documental de Emma Coronel?

El documental que causó controversia en la red, se estrenó en Estados Unidos el pasado viernes 28 de noviembre por la cadena de televisión dedicada a dramas policiales y crímenes reales, Oxygen True Crime.

Los clips donde aparece la exreina de belleza reflexionando sobre su intenso romance con uno de los hombres más poderosos, al crecer en un entorno de pobreza y el costo que finalmente pagaría mientras la policía se acercaba, ofrecen una mirada profunda y humana

Hasta la fecha no se ha confirmado a través de qué plataforma podrá verse en México, ya que actualmente solo se encuentra disponible en la app de Oxygen True Crime, lo que mantiene en expectativa al público que sigue de cerca su historia.