Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Fotos | Chocan tráileres en Eje 140 de Zona Industrial

Emma Heming defiende decisión sobre Bruce Willis

Emma Heming explica por qué trasladó a Bruce Willis a una residencia adaptada a sus necesidades.

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 05:01 p.m.
Emma Heming defiende decisión sobre Bruce Willis

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Emma Heming, esposa de Bruce Willis, defiende la decisión de trasladar al legendario actor a una casa con cuidados especiales las 24 horas, una medida que ha generado tanto críticas como elogios.

Hace dos semanas, en una entrevista con "Good Morning America", Emma reveló que el protagonista de "Duro de matar" ya no vive con ella y sus hijas, y que ahora cuenta con una residencia adaptada a sus necesidades.

En una nueva charla para el programa, reconoció que sabía que esta decisión provocaría comentarios en línea: mientras algunos la acusan de abandonar al actor, quien padece demencia frontotemporal, otros valoran su valentía para afrontar la situación.

"(Es) una decisión difícil para la familia, pero fue la más segura y la mejor, no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas", añadió. Emma enfatiza que tanto Willis recibe cuidados al 100 %, como sus hijas Mabel y Evelyn: "Así que no voy a poner eso a votación", afirmó.

Heming, quien ha vivido la experiencia del cuidador antes de pedir ayuda, señala que este rol suele ser muy juzgado, lo que demuestra que muchas críticas son opiniones sin experiencia real.

"Y diré que la demencia se manifiesta de manera diferente en cada hogar. Si has visto un caso de demencia, es solo un caso de demencia", dice.

En los inicios del cuidado de Willis, Emma solía quedarse despierta toda la noche para asegurarse de que estuviera bien. Fue su hijastra Tullulah (hija de Demi Moore) quien mostró preocupación por el bienestar de Emma, haciéndole notar que estaba descuidando su propia salud.

Además, el neurólogo de Willis le presentó estadísticas sobre los riesgos que enfrentan los cuidadores debido al estrés crónico.

"Creo que eso fue mi llamada de atención para darme cuenta de que necesito ayuda, y no soy un fracaso por necesitarla. Está bien levantar la mano. Realmente necesitaba que alguien me dijera que está bien recibir ayuda", comentó.

Emma detalla que la vivienda, muy cercana a su casa principal, es de un solo piso y ofrece un entorno tranquilo y cómodo. La familia lo visita con frecuencia para desayunos y cenas, y las niñas también tienen ropa y algunos artículos para su entretenimiento en el lugar.

Esta separación moderada ha permitido que las niñas puedan desarrollar su personalidad y energía libremente. "Todo se siente mucho más calmado, más tranquilo ahora", agregó.

Existen estudios que atribuyen a factores como el estrés crónico, la depresión y la presión física y emocional de cuidar a personas con demencia un aumento en riesgos de salud, incluyendo un posible acortamiento de la vida. No obstante, estas observaciones no aseguran que todos los cuidadores mueran antes que sus seres queridos.

Emma Heming defiende decisión sobre Bruce Willis
Emma Heming defiende decisión sobre Bruce Willis

Emma Heming defiende decisión sobre Bruce Willis

