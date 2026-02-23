Emmanuel no se presenta en concierto con Mijares por crisis de salud
El cantante Emmanuel fue hospitalizado por un ataque de vértigo y no pudo actuar en Jardines de México.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Una crisis de salud de último momento impidió que el cantante Emmanuel subiera al escenario para el concierto que tenía programado, este pasado fin de semana, junto a Mijares.
Crisis de salud de Emmanuel antes del concierto
El incidente ocurrió minutos antes de iniciar el espectáculo en Jardines de México; incluso, lo llevó a ser hospitalizado de urgencia.
Aunque el show se llevó a cabo, únicamente con la presencia de Mijares, la preocupación por el intérprete de "La chica de humo" se hizo presente entre los fans, por lo que, horas más tarde, Emmanuel aclaró lo ocurrido.
Declaraciones de Emmanuel sobre su ausencia
A través de un video compartido en sus redes sociales, el padre de Alexander Acha agradeció el cariño y apoyo que ha recibido, además de revelar que fue un ataque de vértigo lo que lo obligó a ausentarse:
"No pude salir porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo", explicó.
En su mensaje, el intérprete también reconoció el trabajo de su compañero, quien sacó el show adelante y en solitario.
"Quiero mandarle un saludo a Mijares, amigo, que ayer salió a cantar en solitario. Se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño", agregó.
Por último, aprovechó la oportunidad para dar a conocer que ya fue dado de alta y le prometió al público que pronto se reencontrará con él:
"A todos los medios, a todos mis fans, les quiero agradecer de corazón, ya estoy bien y estaré con ustedes nuevamente cantando. Estoy saliendo del hospital".
Las palabras de Emmanuel provocaron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no solo se dijeron felices por su recuperación, también le mandaron ánimos.
