La historia de Lady Santa y su sueño con Lady Gaga

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lady Gaga se presentó ayer sábado en el Estadio GNP Seguros frente a miles de seguidores, que esperaban expectantes su regreso a México; entre ellos se encontraba "Lady Santa", el fan que, hace 14 años, lloró sin consuelo por no haber conseguido un boleto para ver a su cantante favorita.

Luego de que el video de "Lady Santa" se hiciera viral, muchas y muchos se preguntaban qué había sido del adolescente que no pudo entrar al concierto que Gaga ofreció hace 14 años, en 2011, debido a que su madre y padre lo habían castigado.

En el video, el joven contaba con lágrimas en los ojos que, a pesar de la prohibición de sus progenitores de asistir al espectáculo, había faltado a la escuela para tratar de conseguir un boleto a las afueras del otrora Foro Sol.

"Lo que pasa es que mis papás no me compraron el boleto porque me corté su nombre aquí", decía, mientras señalaba una de sus muñecas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el video, el entonces estudiante usaba una peluca blanca, unas gafas oscuras que la detenían y un delineado negro, muy particular, alrededor de los ojos.

"Me castigaron y estoy viendo ahorita quién me regala un boleto", ahondaba.

"Lady Santa" sostenía un letrero en donde pedía a otros fans que, de sobrarles un boleto, no dudaran en proporcionárselo a él, que se consideraba uno de sus más fervientes admiradores.

"Please, regálame un boleto, te explicaré mi historia, hazlo para cumplir un sueño".

"Mi sueño es conocerla, hice todo para venir, mis papás no me dejaban venir, no fui (a la escuela) para venir, si alguien se ablanda el corazón...".

Bromeando, expresó que, en su mente pasó la posibilidad de entregar su virginidad por un boleto, frase que quedó inmortalizada por los años.

Lamentablemente, y pese a sus esfuerzos, no pudo conseguir el boleto que tanto deseaba, por lo que volvió a ser captado cuando ya había caído la noche y el concierto estaba por comenzar, fue ahí que fue captado rompiendo en llanto y enviando un mensaje muy personal a Gaga:

"La amo, es la mujer más excéntrica que pudo haber existido".

Este es el motivo por el que su presencia en el concierto de ayer causó revuelo, pues se ha convertido en un icónico personaje en redes sociales, pese a que el video de la tragedia databa de hace 14 años.

En entrevista con "¿A dónde ir?", "Lady Santa" contó que, en 2012, cuando Gaga volvió a nuestro país, con su gira "The Born This Way Ball", tuvo la oportunidad de verla y, este 2025, disfrutaría de un show de la cantante por segunda ocasión.

Contó que vería a la cantante en zona platino y hoy, durante segundo concierto de Gaga, estaría en acceso general B, aunque tenía la expectativa de poder cambiar su boleto por uno que esté ubicado a la altura de la zona conocida como diamante.

También envió un mensaje a quienes, así como le ocurrió una vez, no tuvieron la oportunidad de obtener un boleto para ver a su cantante favorita.

"Los entiendo, sé que es pasar por eso, pero no se desanimen, sé que vienen sorpresas, ojalá regrese muy pronto", expresó.

Antes de que comenzara el concierto, brindó varias entrevistas y se retrató con decenas de fans que lo conocían, gracias al famoso video que circula en internet.