PRESENCIA MENGUANTE

Madrid.- La actriz Eva Longoria, premio Platino de honor 2025, ha lamentado este sábado que la industria audiovisual en Hollywood vaya por el camino contrario al que debería. “Cada año hay menos mujeres latinas enfrente y detrás de las cámaras”, algo que ella quiere revertir dándoles todas las oportunidades que pueda.

“Este negocio abre las puertas a todas las mujeres”, también las transgénero, con ejemplos con un “futuro increíble” como la mexicana Victoria Bazúa, ha enfatizado en rueda de prensa un día antes de recibir su galardón de honor en los Platino, los premios que reconocen las mejores producciones del audiovisual iberoamericano.

Las mujeres, ha proseguido, no deben separar feminismo de feminidad. “Yo soy las dos cosas al mismo tiempo”, y eso le ocurre también con su nacionalidad, que es “cien por cien americana y cien por cien mexicana”, ha enfatizado.

Por las latinas es por lo que dio el paso a hacerse directora y productora. “Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres, específicamente las de mi cultura”.

Hace 30 años, cuando llegó a Los Ángeles, no conseguía papeles ni de latina, porque no hablaba español, ni de “gringa”, porque sus rasgos delataban su origen, que también tiene algo de “asturiano”. “Yo pensaba: soy mexicana, soy americana, soy latina, ¿por qué la gente en Hollywood no puede ver que somos como somos? Me sentía como ni de aquí ni de allá”.

De ahí que se haya focalizado en buscar el talento latino, sobre todo el femenino, que es “mucho”. “Para mí es muy importante poner personas latinas en posiciones que puedan abrir más caminos”, ha subrayado. De hecho, ahora mismo está reclutando “muchos latinos” que sepan actuar y cantar para el musical que está preparando.