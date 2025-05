EN LA MÚSICA NORTEÑA

MIAMI. - Carlos Santana lanzará ‘Me Retiro’, su primera canción norteña, del género regional mexicano, junto al Grupo Frontera, en la que fusiona la melancolía que caracteriza a esta música con el estilo de su guitarra y que, según dijo a EFE, “representa el espíritu” de sus “raíces mexicanas”.

El lanzamiento estaba programado para este miércoles, pero fue postergado hasta el 29 de mayo, según informaron a EFE fuentes del equipo del artista.

El tema marca la primera grabación en español de Santana desde el álbum ‘Corazón’, de 2014, cuando compartió créditos con artistas como Juanes, Gloria Estefan y Romeo Santos, pero ahora, en lugar de rodearse de figuras del pop latino, optó por colaborar con una de las bandas jóvenes más exitosas del regional mexicano actual.

“Grupo Frontera tiene alma, tiene propósito, y eso es lo que busco. Yo no toco con cualquiera”, explicó Santana, de 77 años.

Su actual acercamiento al regional también representa una afirmación de su identidad y una especie de “comunión espiritual”, expuso.

La banda le envió el tema, compuesto por Édgar Barrera, y lo movió, por lo que decidió participar en él.

“Yo soy mexicano, por eso todo lo que hago es música mexicana. Mi padre me enseñó la música de Agustín Lara. El agua es agua: la mezcles con tamarindo o piña, sigue siendo agua. Yo soy mexicano, ese es mi espíritu”, afirmó.

La canción aparece en un momento significativo para Santana, pues a comienzos de 2024 sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda, que requirió cirugía y lo obligó a cancelar parte de su residencia en Las Vegas (EE.UU.).

Este abril estuvo hospitalizado en San Antonio (Texas, EE.UU.) por deshidratación minutos antes de un concierto.

“Por 30 segundos tuve miedo de no volver a tocar, pero con Dios no hay imposibles. Este dedito me da balance, equilibrio y confianza. Quedó muy bien”, dijo en referencia a la fractura.

Mientras que el desmayo lo atribuyó a que olvidó tomar agua.

“Cuando estoy tocando se me olvida comer y beber y me desmayo”, contó al hablar de su episodio de salud reciente.