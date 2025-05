SPRINGSTEEN LANZA DISCO CON CRÍTICAS A TRUMP

Bruce Springsteen anunció este miércoles que lanzará un disco grabado en directo en un concierto reciente, en el que incluye sus críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una situación que motivó al mandatario a insultar al artista y a amenazar con investigarlo por financiación política ilegal.

Se trata de su concierto del pasado 14 de mayo en Manchester (Reino Unido), con el que iniciaba la gira ‘Land of hope and dreams’ y en el que se originó una disputa que sigue escalando cuando dio un discurso contra Trump y su Administración, a la que acusó de “corrupta, incompetente y traidora”.

Según la web de Springsteen, “lo destacado de esa primera noche está ahora disponible digitalmente como el (disco) EP ‘Land of hope and dreams’, incluyendo la canción titular ‘Long walk home’, ‘My city of ruins’ y la versión de la banda, The E Street Band, de ‘Chimes of freedom’, de Bob Dylan.

La enemistad entre Springsteen, votante declarado del Partido Demócrata, y Trump, viene de lejos, pues “the Boss” ya exigió en 2016 que en los mítines del magnate dejara de sonar su tema ‘Born in the U.S.A.

