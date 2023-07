En redes no quieren a Bárbara Torres de "La casa de los famosos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Pese a que esta semana Bárbara Torres no estuvo nominada para salir de "La casa de los famosos México", el público pide en redes sociales que sea la próxima expulsada, debido a que la audiencia no se siente convencida de los comportamientos que tiene con sus compañeros, pues han asegurado que ha utilizado su edad y el proceso hormonal que atraviesa para justificar sus impulsos y malos modos, a tal grado que, en Twitter aseguran que , con sus actitudes, cambió por completo la simpatía que generó con su personaje de Excelsa en "La familia Peluche".

Este domingo se cumplieron cinco semanas, desde que la primera emisión del reality show, a través del que podemos ser testigos de la personalidad de las famosas y los famosos que forman parte de esta su primera edición, así como de lo que son capaces, a través de sus estrategias pues, hasta el momento, mucho se ha dicho que varios de los participantes sólo están esperando el momento perfecto para traicionar a quien menos se lo espera, por lo que a estas alturas, las y los televidentes ya han elegido quién es su favorita o favorito para llevarse los 4 millones de pesos, contemplados para entregar al primer lugar.

Entre las favoritas se encuentra Wendy Guevara, la influencer que llegó para conquistar al mundo de la televisión pues, para el público, ha sido imposible no identificarse con la autenticidad de la joven de 33 años, pero así como Guevara se ha ganado el cariño de la audiencia, Bárbara Torres se ha granjeado la antipatía de propios y ajenos pues, hasta las personas que no ven el programa, se han sorprendido del comportamiento de la comediante, a través de las cápsulas que de ella se comparten en redes sociales.

Y aunque, en principio, fue una de las participantes que contaba con más porras, cada domingo pareciera que pierde un número considerable adeptos y, en cambio, gana más detractores, pues su nombre se ha convertido en tendencia en redes sociales, debido a que su personalidad ha sido muy criticada ya que, aunque ella argumenta que algunos comentarios groseros que ha hecho en la casa son motivados por los efectos adversos de la menopausia y un desajuste hormonal, pero en redes sociales consideran que se tratan sólo de justificaciones para que sus compañeras y compañeros dejen pasar los episodios de mal humor que ha enfrentado hasta lo que va de la competencia.

Otros de los dichos que más suenan es que Bárbara apoya a las personas con la que habita el "Infierno" con tareas cotidianas que se deben de llevar a cabo en la casa para mantenerlos de su lado.

Además, Torres ya ha tenido problemas directos con algunas de sus compañeras, como ocurrió con Ferka, cuando la competidora seguía dentro de la casa pues, al borde de las lágrimas y con un tono de voz muy elevado, le reclamó que hubiera puesto entre dicho sus palabras, ya que para ella era frustrante que una mujer, mucho menor que ella, tratara de demeritar su opinión, por lo que sólo la entendería cuando ella alcanzara una edad similar a que Bárbara tiene en este momento.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso ocurrió la noche del domingo, cuando Bárbara mencionó a la hija de Raquel Bigorra, al hacer referencia que la cubana jugaba a ser diferentes personas, lo que hizo explotar a la famosa, por lo que le mandó una advertencia pues aseguró que no era la primera vez que la comediante recurría a mencionar a su pequeña cada que se suscitaba un problema entre ellas. Sin embargo, Bárbara se mostró despreocupada, indicando que la actitud de Bigorra era la de una persona "ardida"; entonces decidió no mencionarla más y hablar con ella hasta que ambas se encuentren fuera de la casa.

Y aunque para Bárbara ya es un problema resuelto, para el público esto sólo está comenzando pues, está tan inconforme con la forma en que la argentina se conduce, que han llegado a especular que sufre de problemas de salud mental muy severos. Estos son algunos de los comentarios que invaden las redes:

"Yo no defiendo a Raquel, pero Bárbara es un caso clínico, es una fea mujer, muy fea...", de hecho, este comentario fue realizado por la periodista de espectáculos Claudia de Icaza, la cual le ha dado seguimiento a la competencia desde el día uno. También aseguró que "Bárbara Torres entró para perder lo poco que había ganado como comediante".

Otros usuarios también comentan:

"Esta señora tiene que salir ya de la casa, necesita atenderse".

"Decepcionada mil con el desempeño de Bárbara en 'La casa de los famosos México'. Hoy fue la gota que derramó el vaso cuando se atrevió a mencionar el nombre de la hija de Raquel. Me quedo con la simpática Excelsa de 'La familia Peluche'".

"La menopausia no es justificante de la violencia y falta de respeto que ha ejercido contra los habitantes. La lloradera es lo de menos, cuando lo importante es el respeto siempre, la empatía termina donde empieza el derecho del otro".

"Que decepción con esta mujer, que se vaya al cuarto Infierno ...Ahí ni la quieren y solo la utilizan, qué lástima que el personaje de Excelsa lo lleve a la casa... sirviendo a los del cuarto Infierno, todo por aprobación, se sobaje así...".