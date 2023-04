Encuentran muertos al baterista Chuck Morris y a su hijo tras un mes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Se dio a conocer que el baterista de Lotus, Chuck Morris, y su hijo Charlie fueron encontrados sin vida, tras 24 días desde su desaparición, luego de que emprendieran un viaje a la aldea Beaver Lake, donde manejaron kayaks, lamentablemente, sufrieron un accidente que les arrebató la vida, sin embargo, tuvo que pasar casi un mes para que las autoridades del estado de Arkansas, Estados Unidos, dieran con los restos del músico y su primogénito.

Hace dos días se dio a conocer que uno de los integrantes de Lotus, una agrupación de música electrónica instrumental estadounidense, había perdido la vida, luego de emprender un viaje familiar para vacacionar a propósito de la temporada de primavera, pero, lamentablemente, lo que comenzó como una aventura para la familia Morris Thompson terminó convirtiéndose en una tragedia, pues Chuck no fue el único que falleció, sino también su hijo mayor, Charles Morris.

Así lo dio a conocer la oficina del alguacil de Benton, quien estuvo a cargo de los trabajos de búsqueda, los cuales comenzaron a las pocas horas que la viuda de Morris, Jennifer Thompson, notificara la desaparición de su esposo, de 46 años, y su hijo Charlie, de 20. De hecho, los kayaks donde se transportaban padre e hijo fueron unos de los primeros elementos que fueron hallados cuando la investigación comenzó, 24 días atrás.

De acuerdo con lo que ha relatado Thompson, quien además tiene una hija de 12 años, ella y su pareja habían planeado un viaje familiar que emprender durante la primavera y eligieron Kansas como su destino, debido a que su hijo Charlie estaba interesado por aventurarse y navegar un kayak, por lo que él y su padre salieron rumbo a Beaver Lake, mientras que ella y su pequeña emprendían un tour por la ciudad cuando se instalaron en Arkansas.

Jennifer recuerda que al volver al hotel donde se hospedaban, esperaban que Chuck y Charlie ya estuvieran de regreso, sin embargo, no sucedió así, pero, a sabiendas de que su esposo era un amante de la aventurera, en principio Thompson no se alarmó y pensó que el viaje entre padre e hijo sólo se había extendido, hasta que el transcurso de las horas continuó y comenzó a preocuparse; fue entonces que entró en comunicación con las autoridades.

"Daily Mail" ha sido uno de los medios que ha dado seguimiento al deceso del músico y su hijo, pues publicó parte de los informes de búsqueda que sugieren que primero cayó uno de ellos a las aguas y el otro saltó para rescatarlo.

El mayor Kenneth Paul fue quien estuvo al frente de la búsqueda que llevó 24 días y para la que recurrieron a bucear 180 pies bajo el nivel del agua para hallar los cuerpos, así como también utilizaron helicópteros, drones, la ayuda de buzos y perros para dar con Chuck y Charlie; además de los kayaks, también pudieron recuperar el abrigo y el sombrero del baterista.

Ante esta tragedia, Thompson indicó que sentía alivio de que ambos hubieran atravesado sus últimos momentos de vida juntos, destacando los dos grandes seres humanos que fueron: "(Eran) hombres maravillosamente amables y cariñosos".

Lotus, la banda a la que pertenecía Chuck, ya ha anunciado una serie de conciertos que ofrecerá para recaudar fondos para entregar a la familia de Chuck.