Enrique Guzmán asegura que Mayela Laguna tiene escondido a su nieto Apolo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Enrique Guzmán ya hizo sus primeras declaraciones en relación a la paternidad de Luis Enrique Guzmán Pinal, su hijo, y los conflictos que derivaron de su separación de Mayela Laguna, la madre de su nieto Apolo pues, si bien, su hijo está en búsqueda de desafanarse del pago de la manutención del menor tras dar a conocer que él no es el padre biológico del pequeño, el cantante asegura que, para él, seguirá siendo su nieto, motivo por el que se encuentra muy molesto ante la supuesta desaparición de Laguna.

Fue a finales del mes de junio cuando Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, lanzó un comunicado en que daba a conocer que, después de someterse a una prueba molecular que estimaba si su ADN coincidía con el de Apolo, se había enterado que no era el padre biológico del menor, ante un cero por ciento de compatibilidad arrojado por dicho test, situación por la que dijo que ya estaba tomando cartas en el asunto, debido a que, aunque se considerada como el "padre de amor" del pequeño, quería disolver el vínculo paterno filial, que lo sujeta a cumplir con derechos y obligaciones que efectuó durante los casi cuatro años de vida del menor.

Tras hacer esta información del conocimiento del público, la polémica se desató pues, no pasó mucho tiempo, para que Mayela saliera en su propia defensa, respaldada por un asesor legal, expresando que la prueba que su expareja se realizó era poco fiable y, además, no contaba con ningún sustento jurídico, por lo que estaba a la espera de que Luis Enrique comenzara con un proceso en el que se le exija, como las leyes demandan, que se realice una nueva prueba que compruebe su paternidad pues, de acuerdo a lo que ha declarado Laguna, él es el padre biológico de su hijo.

Y aunque el caso no ha llegado a instancias legales, a la fecha, Laguna asegura que Guzmán Pinal ha dejado de cumplir con el pago de la manutención del menor y se ha abocado, exclusivamente, a pagar la colegiatura de Apolo, deslindándose de los gatos relacionados a la comida, renta y necesidades médicas del niño.

Y aunque integrantes de la dinastía Pinal han expresado que ya es de su conocimiento la polémica que atraviesa Luis Enrique, como es el caso de Silvia Pinal (a través de su mánager Efigenia Ramos) y Sylvia Pasquel, ninguna de ellas se ha pronunciado acerca del caso, en cambio, fue el cantante Enrique Guzmán quien ha roto el silencio, mostrando que se encuentra visiblemente molesto ante la forma en que ha actuado Mayela, la que asegura, que se ha escondido para que la familia no tenga contacto con Apolo, con quien, cada uno de los miembros de la familia tiene un vínculo muy cercano, como se ha podido ver a lo largo de los años.

"Lo que publicó Enrique es lo que, más o menos sé yo, lo único que te puedo dar de noticias nuevas, es que la señora está escondida y el niño también, no los encontramos y yo lo estoy buscando", declaró.

Guzmán, de 80 años, aclaró que, sin importar que Apolo sea hijo biológico de Luis Enrique o no, él sigue viéndolo como su nieto, debido a que ha convivido con el mejor por tres años. "Después de tres años de ser mi nieto, pues es mi nieto, y me lo tiene escondido la p*nch* vieja", prosiguió.

Además, el cantante especuló que Laguna pudo interesarse en hacerse acreedora de parte de la herencia de Silvia Pinal, razón que la habría motivado a hacer pasar a Apolo como el hijo biológico de Luis Enrique: "Esta señora se sintió que podía heredar dinero de doña Silvia, supongo yo, e invento el gran crimen, o no sé cómo decirle, qué poca m*dr* nada más, es lo único que puedo decir", destacó.

Sin embargo, al poco rato, Mayela Laguna aclaró, a través de un comunicado, que no estaba desaparecida: "No estoy escondida, estoy perfectamente disponible, acabo de ir a una fiesta infantil de la escuela de mi hijo y no hay nada que esconder".