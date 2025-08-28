Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
La pareja formada por Enrique Iglesias y Anna Kournikova se prepara para la llegada de su cuarto hijo, según fuentes cercanas.
Nueva York, 28 ago (EFE).- El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, según informaron medios de la farándula.
Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.
La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de 'Escape' de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.
De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia.
no te pierdas estas noticias
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo
EFE
La pareja formada por Enrique Iglesias y Anna Kournikova se prepara para la llegada de su cuarto hijo, según fuentes cercanas.
Psy bajo investigación policial por adquirir fármacos ilegales
El Universal
Psy, creador de 'Gangnam Style', es investigado por la policía de Corea del Sur por adquirir fármacos ilegales en hospital de Seúl.
Fallece la soprano mexicana Lourdes Ambriz
El Universal
Tras una vida dedicada a la música, Lourdes Ambriz, soprano mexicana, fallece dejando un vacío en la escena lírica.