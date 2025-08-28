logo pulso
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

La pareja formada por Enrique Iglesias y Anna Kournikova se prepara para la llegada de su cuarto hijo, según fuentes cercanas.

Por EFE

Agosto 28, 2025 08:35 p.m.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Nueva York, 28 ago (EFE).- El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, según informaron medios de la farándula.

Iglesias, de 50 años, y Kournikova, de 44, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.

La pareja mantiene una relación desde 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de 'Escape' de Iglesias, y residen en Miami (EE.UU.) con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.

De acuerdo con la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus pequeños a la escuela.

La revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que Iglesias ha reducido su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia.

