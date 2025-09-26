Entérate | El cruce de Abbey Road en tiempo real

The Beatles es probablemente la banda más icónica del siglo XX, reconocidos tanto por su estilo, música e influencia, su legado ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en el soundtrack del día a día de millones de personas en el mundo.

Un día como hoy, pero hace 56 años, el grupo musical originario de Liverpool anunció uno de los álbumes más emblemáticos, no sólo de su carrera, sino en la historia de la música, este disco no sólo marcó una evolución sonora para la banda, sino que dejó una de las imágenes más reconocidas e icónicas en la cultura pop: los cuatro integrantes cruzando una calle en el barrio de St. John's Wood, en Londres.

Sus letras progresistas, su estilo rebelde, y claro, sus clásicos musicales como "Here comes the sun", "Hey Jude", "Anna (Come to him)", entre otros, son algunos de los sellos característicos de la banda.

Así puedes ver en tiempo real el famoso cruce de Abbey Road

A tan sólo unos minutos de la estación de metro St John's Wood, caminando por la calle hacia Grove End Road, bajando la colina y girando a la derecha, se encuentra el emblemático paso de cebras por el que pasó la mítica banda, el cual se ha convertido en un sitio al que acuden millones de fanáticos cada año.

El lugar es tan importante que cuenta con una cámara web en vivo que transmite las 24 horas del día, sin importar donde estés, puedes observar quienes están cruzando, o simplemente admirar el sitio donde nació una de las fotos más históricas de la banda, todo eso en la página oficial Abbey Road Crossing.

Para verlo, solo debes colocar la siguiente liga en el buscador:

https://www.abbeyroad.com/crossing

¿Qué tan importante fue Abbey Road para The Beatles?

El álbum se lanzó en 1969, además de su calidad musical, es considerado el último álbum que la banda grabó junta, en estudio. El disco cuenta con canciones reconocidas como "Come Together", y "Something", todo esto junto a la icónica portada lo convierte en uno de los proyectos más importantes de su historia, el álbum para muchos es el cierre casi perfecto para uno de los grupos musicales más importantes del siglo XX.