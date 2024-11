Gabriela Cartol: Testimonio impactante del terremoto en Ciudad de México

En septiembre de 2017, la actriz Gabriela Cartol vivió en carne propia lo que, para ella, eran sólo relatos paternos hasta ese momento: los efectos de un temblor poderoso en la Ciudad de México, derrumbando edificios y cortando comunicaciones.

"Iba caminando por el Parque Hundido, de pronto empiezo como a marearme y cayó una rama frente a mí. Alcé la vista y vi a todos los oficinistas bajando de edificios, tomando las calles, gritos, gente llorando, comenzó el caos, todo fue muy rápido", recuerda.

Y un nudo se le hizo en la garganta a la actriz de "La camarista" y "Pancho Villa: el Centauro del Norte" cuando se enteró que el edificio en una unidad habitacional de Tlalpan, donde había vivido años atrás, se había derrumbado.

"Fui a ayudar e iba pensando qué había pasado con todas esas personas, con la señora de las tostadas, llegar y ver eso fue impactante", apunta Gabriela.

Así que el temblor de hace siete años se ha convertido en su referente de lo que puede hacer la naturaleza.

Y, desde el año pasado, el del 85 también forma parte de su memoria, más allá de los relatos de su mamá, pues integró el elenco de "Cada minuto cuenta", serie recién estrenada en Prime Video, la cual recrea la catástrofe de hace 39 años durante el cual oficialmente murieron 7 mil personas y se derrumbaron o quedaron inservibles, más de 300 edificios.

En la producción interpreta a "Rosario", enfermera del edificio de Ginecobstetricia del Hospital General de México, que esa mañana cayó con sus seis pisos. Su personaje queda atrapado bajo los escombros, junto con otras dos enfermeras y al cuidado de bebés.

"Uno siempre quiere personajes complejos y en este caso era también honrarlas a ella (las enfermeras), pero jamás pensé lo que implicaba en términos de estar entre escombros, lugares reducidos, empolvada", cuenta.

Tan sólo en el proceso de maquillaje la ocupaban por casi dos horas, a fin de colocarle tierra, polvo y sangre y que ésta estuviera acorde al paso de las horas atrapada.

Ella y sus colegas debían introducirse a unos túneles diseñados por el departamento de arte y ahí hacer sus escenas.

"Eran llamados largos, de 10 a 12 horas, en posturas incómodas y aparte teníamos que ingeniárnosla para pasar obstáculos. Jorge (Michel Grau el director), de pronto nos decía tienen que ir hacia tal lado y nosotros debíamos ver cómo hacerle. Lo que vean es real, el lugar muy pequeño", detalla.

Michel Grau ("Somos lo que hay"), el realizador, ya sabía del tema: en 2016 estrenó "7:19" filme con Demian Bichir y Héctor Bonilla, que prácticamente se desarrollaba bajo los escombros de un edificio.

Ahora la producción dispuso para el reparto un equipo de masajistas y psicólogos a fin de ayudarlo en caso de ser necesario.

"Y si eran necesarios porque el cuerpo luego empieza a sufrir traumas físicos; a mí al principio me pusieron rodilleras para estar entre escombros, pero me las quité porque me quitaban movimiento, muchos moretones llegué a tener. También nos dieron mucha información, pláticas con profesionales, entrenamientos con enfermeras", apunta Gabriela.

"Cada minuto cuenta" cuenta en su reparto con Osvaldo Benavides y Jesús Zavala, como médicos del hospital; Maya Zapata, en el de una periodista y Damayanti Quintanar, en el papel de una habitante del derrumbado edificio Nuevo León de la Unidad Habitacional Tlatelolco.