Equipo de Harry Styles es víctima de un robo a mano armada en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- La visita de Harry Styles a Latinoamérica sufrió un lamentable contratiempo en Brasil, país en el que actualmente se encuentra con su gira "Love on Tour", ya que de acuerdo con medios locales, el artista británico fue víctima de un robo a mano armada este fin de semana.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre, cuando parte del staff de Styles viajaba por la carretera de Sao Paulo hacia Curitiba, al sur de la ciudad, donde tenía programado un concierto.

Según la información que se ha dado a conocer, el vehículo fue interceptado por tres sujetos quienes a punta de amenazas lograron someter al conductor y llevarse los instrumentos y algunos otros objetos para el show; aunque más tarde, el representante del intérprete de "As It Was" reveló que lo único que transportaban era mercancía oficial.

Se dice también que el cantante se encontraba en el vehículo al momento del robo, aunque esto no ha sido confirmado.

Hasta ahora, las autoridades no han logrado dar con el paradero de los asaltantes y la camioneta, así como su contenido, tampoco ha sido recuperada.

Por su parte, el cantante no se ha expresado al respecto ni ha dado detalles de lo que sucedió, así como tampoco ha aclarado si estuvo presente o no en el lugar de los hechos. Sin embargo, el concierto que tenía en esta ciudad se llevó a cabo sin mayores inconvenientes.

Cabe destacar que la carretera donde ocurrió este incidente es conocida como una de las peligrosas del país, incluso, los lugareños la llaman "carretera al infierno".