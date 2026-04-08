Ernesto D'Alessio habla sobre la separación de Jorge y Marichelo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).-

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entre su hermano Jorge y su esposatras 14 años juntos y tres hijos en común, el cantante, quien también se separó de su esposa Charito Ruiz en 2023, confesó que ale sigue diciendo "".Aunque hasta el momento ni Jorge nihan revelado los motivos de su, el cantante de Matute es quien ha confirmado que viven como pareja un, sin embargo, aseguró que pase lo que pase seguiránpor sus hijos.Las versiones de unaentre ellos tomó fuerza porqueborró de Instagram las fotos con Jorge, y aunque en un primer momento el hijo de la "Leona dormida" se negó a hablar de su vida personal, después admitió que como todo ser humano, ahora atraviesa por un momento de dificultad con su aún esposa.Entre versiones de una supuestadijo ante la prensa que los "se lavan en casa", y elogió la calidad humana de, hermana de la cantante y actriz Anahí.confesó que siente muchoobviamente por su hermano Jorge, pero también por, a quien le sigue diciendo ""."En realidad los acompaño a los dos porquees la; obviamente Jorge es mi hermano y estoy con él, pero también entiendo quedebe estar pasando por un momento difícil yo le sigo diciendo", expresó en entrevista con el programa "Hoy".Ernesto apuntó que él seguirá teniendocon su, y sus hijos con sus, pues se quieren mucho."Lo que Jorge está viviendo coneso es de ellos, yo seguiré hablando con mi, mis hijos seguirán viendo a susporque se quieren mucho".Y reiteró que él estápara darle uno unatanto a Jorge como a su"El día que él me necesite o ella me necesite, yo ahí voy a estar para darles un, una palabra de consuelo, es todo".Sobre lasque circulan en redes sobre la causa de laentre su hermano y su, Ernesto dijo no preocuparle, pues tanto él como su hermano están curtidos ante losen torno a ellos, por lo que se sinceró en decir que "le vale" y lamentó que actualmente, con tal dese digan barbaridades.