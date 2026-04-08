¡QUÉ BIEN LA PASAN!

Esta Semana de Pascua, el Club Deportivo Potosino ofrece a sus familias socias e invitados interesantes opciones de diversión.

Al aire libre, pueden disfrutar del agradable clima, descansar, relajarse y tomar el sol.

En familia y entre amigos, estos días que para muchos aún son de asueto, resultaran por demás divertidos.

Desde temprana hora, pueden ejercitarse en las diversas áreas del club, donde además, cuentan con una variedad de clases de las diversas disciplinas deportivas que se imparten en el club.

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Además, la agradable atmósfera y el ambiente de alegría que prevalecen en este lugar resultan ideales para fortalecer lazos fraternales y de afecto.