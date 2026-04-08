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Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

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¡QUÉ BIEN LA PASAN!

COMPARTEN ALEGRÍA

Por Maru Bustos PULSO

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
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Esta Semana de Pascua, el Club Deportivo Potosino ofrece a sus familias socias e invitados interesantes opciones de diversión.

Al aire libre, pueden disfrutar del agradable clima, descansar, relajarse y tomar el sol.

En familia y entre amigos, estos días que para muchos aún son de asueto, resultaran por demás divertidos.

Desde temprana hora, pueden ejercitarse en las diversas áreas del club, donde además, cuentan con una variedad de clases de las diversas disciplinas deportivas que se imparten en el club.

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Además, la agradable atmósfera y el ambiente de alegría que prevalecen en este lugar resultan ideales para fortalecer lazos fraternales y de afecto.

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