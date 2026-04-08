"Malcolm el de en medio": ¿cuándo y a qué hora se estrena la serie?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Uno de los estrenos más esperados de la temporada es "

: La vida sigue siendo injusta", el

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de la famosa serie de los años 2000 con una de las familias más disfuncionales de la televisión.La plataforma de streamingfue la encargada de traer de regreso casi 20 años después a, Francis ycon capítulos especiales que están a punto de estrenarse.La trama principal de estos capítulos, tendrán uny gira en torno a la celebración delde bodas de Hal y Lois, obligando aa reencontrarse con su familia.Si eresy estás contando los días para ver aenfrentarse a la, a continuación te diremos laen que estarán disponibles los episodios.El regreso de la producción tendrá un formato deconformado por, los cuales estarán disponibles enel próximo viernes.En cuanto a la hora exacta en que se añadirá "" a la plataforma de streaming en México, es preciso saber que los contenidos nuevos suelen agregarse a las 00:00 horas del Pacífico (PT), el equivalente a las 02:00 o 03:00 horas del