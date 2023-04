Es momento de menos antihéroes y más héroes en TV: Vince Gilligan, creador de Breaking Bad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Entre 2008 y 2013 la televisión fue testigo del nacimiento y crecimiento de uno de los antihéroes más icónicos y aclamados: Walter White, protagonista de la serie "Breaking Bad". Pero ahora que han pasado 15 años del estreno de la serie y diez de su final, su creador, Vince Gilligan, considera que ya es tiempo para volver a otro tipo de protagonistas, alejados de la figura del antihéroe.

"Es interesante, cuando empecé ´Breaking Bad´ había pocos antihéroes, estaba Tony Soprano (´The Sopranos´) y Vic Mackey (´The Shield´), pero no tantos antihéroes. Ahora hay terribles antihéroes y ahora pienso que tal vez es tiempo para más 'héroes héroes', en lugar de antihéroes", dice Gilligan a EL UNIVERSAL.

"Pero esa es la forma en que funciona el negocio, es cíclico. Antes de ´Breaking Bad´ había muchos tipos buenos en la televisión y ahora tal vez en el futuro regresemos a los tipos de nuevo buenos; pero tienes que ver alrededor y preguntarte ´¿Qué es lo que no se está haciendo ahora?´ y como creador de programas de tv probar con algo nuevo, eso es lo que me gusta hacer", añade.

Vince Gilligan reflexiona así en el marco del estreno de "Breaking Bad", que llegará a través de la señal de A&E el próximo 29 de mayo como una forma de celebrar el aniversario número 15 de la historia que nos presentó a Walter White (Brian Cranston), un profesor de química diagnosticado con cáncer de pulmón y quien comienza a fabricar y vender metanfetamina junto a su exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) para asegurar el futuro financiero de su familia.

Se trata de una historia que, detalla Vince, significa para él el haberse ganado la lotería pero que, además, logró el éxito que tuvo (fue ganadora de premios como 16 Emmy) gracias a todo el equipo que tuvo: desde actores como Cranston y Paul, hasta camarógrafos, escritores y directores.

Con la pluma en el tintero

El escritor, quien formó parte de una conferencia con prensa de Latinoamérica, donde estuvo presente EL UNIVERSAL, adelantó en este encuentro virtual un poco de lo que viene para él donde, si bien sigue acompañado por el equipo que construyó gracias a la serie protagonizada por Brian Cranston, busca alejarse de ese tipo de historias.

"No puedo decir mucho pero estoy trabajando con muchos de los que trabajé en 'Better call Saul' y 'Breaking Bad', un equipo maravilloso. Estamos grabando de nuevo en Albuquerque, Nuevo México, trabajando en un nuevo show que protagoniza Rhea Seehorn, de 'Better call Saul', con la que amo trabajar y ella interpreta un personaje más heroico", adelantó.

"No tiene nada qué ver con 'Breaking Bad' ni 'Better call Saul', aunque se esté filmando en la misma ciudad y tenga al mismo crew, es muy diferente, con un poco de ciencia ficción, no sobre criminales".

"Breaking Bad" se transmitirá a partir del 29 de mayo, de lunes a viernes a las 22:00 horas por la señal del canal A&E.