Escándalo en Tepito: Vendedor intenta estafar a influencer extranjero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un nuevo video protagonizado por Alex Serrano, el influencer extranjero que apoya a vendedores informales en México, se ha vuelto viral.

Alex Serrano es un influencer y creador de contenido de origen estadounidense que vive en México. A través de su plataforma se dedica a documentar su experiencia en la cultura mexicana, especialmente sobre comida y platillos nacionales.

Su contenido se ha vuelto muy viral en diversas ocasiones por su interacción con vendedores ambulantes en la Ciudad de México, a quienes les compra grandes cantidades de sus productos y procede a repartirlas entre las personas que estén pasando o cerca.

En su último video, publicado a través de TikTok e Instagram, Alex Serrano acude a Tepito y hace un trato para comprarle a un vendedor de mochilas 3 mil pesos de artículos.

La interacción entre ambos parece fluir bien y el vendedor incluso parece mostrar una actitud entusiasta, haciendo uso de un poco de humor en lo que llegan al acuerdo sobre cuánto gastará el tiktoker en su puesto.

El mismo Alex Serrano le comenta que trae 10 mil pesos para gastar apoyando a diferentes negocios de la zona, y procede a preguntarle cuánto quiere que le compre a él, para lo que el vendedor establece la cantidad de 3 mil pesos y el influencer acepta.

Sin embargo, en los comentarios de las publicaciones, usuarios han reaccionado con críticas hacia el vendedor, pues en un momento del video se escucha cómo Alex le pregunta "¿Cuánto cuesta una mochila?", a lo que el señor le contesta con seguridad "$350".

Alex procede a preguntarle "¿Cuántas mochilas me puedes dar?" y antes de que el vendedor pueda terminar de responder, la mujer que se asume que estaba detrás del celular grabando, responde: "Había dicho $250".

En las imágenes se aprecia la cara de sorpresa del vendedor, quien después afirma que le dará 10 mochilas.

Las críticas direccionadas al hombre que estaba vendiendo destacan la actitud abusiva que tuvo, que "no hay necesidad" de comportarse así y que "no merece el apoyo", ya que el influencer está intentando hacer una buena obra.

Algunos comentarios que se pueden leer bajo las publicaciones son: "En México sí está perro el hambre", "Alex ya no debería ayudar a nadie, la gente es muy aprovechada", "Me encantan estos videos porque nos enseñan con quien NUNCA comprar!".

La crítica de los internautas les hace recordar al caso similar que vivió Alex Serrano en mayo de este año, donde una vendedora de Bonice lo estafó, cobrando más caras sus congeladas y mintiendo sobre la cantidad que repartió -que fue menos que las que le cobró-. La mujer se ganó el apodo de "Lady Bonice".

"Lo más irónico de todo que ese tipo de gente vibra en una frecuencia bajísima, obsesionado por dinero, avaricia, intentar chingar u obtener el mayor beneficio SIEMPRE.Y por vibrar en ese estado nunca les va bien, siempre se están tronando los dedos, siempre están cortos de dinero etc., etc.", comentó otro usuario a través de Instagram.