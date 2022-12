Esmeralda Pimentel potencia a las actrices mexicanas "olvidadas"

La actriz y modelo mexicana Esmeralda Pimentel prepara un proyecto de producción de contenidos audiovisuales que, según adelanta en una entrevista con EFE, verá la luz a principios de 2023 y apostará por visibilizar a actrices que han dejado de trabajar por su edad.

Se trata de "Ellas cuatro", una empresa audiovisual cuyo nombre hace referencia a cuatro mexicanas, cuatro amigas que quieren hablar en sus producciones "de la sexualidad, del deber, del dinero, de la violencia y de cualquier otro asunto", pero desde el punto de vista de las mujeres, explica la artista.

Son Ela Velden (nombre artístico de la actriz y modelo Daniela Campos), Gabriela Marcos Payton y Frida Astrid que, junto a Pimentel, ya trabajan en su primera producción.

Es una serie "en la que las protagonistas son mujeres de 60 y 70 años, un sector de la población a quienes no se les da tanto trabajo y sobre el que se tienen ciertos prejuicios y conceptos equivocados", comenta.

Protagonista de series de televisión como "No fue mi culpa: México" (2021), "Cachito de cielo" (2012) o "Color de la pasión" (2014), y películas como "En otro lugar" (2022), con los españoles Miguel Ángel Muñoz y Pablo Pujol, o "No Man's Land" (2020), Pimentel cree que aún no está preparada para dirigir, pero cada vez se encuentra más cómoda "en la parte de atrás de la cámara".

"Es mi granito de arena, estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando creando contenidos", afirma la actriz.

Este sábado ejercerá de maestra de ceremonias junto al actor español Adrián Lastra en la 28ª gala de entrega de los Premios Forqué del cine en Madrid, con los que se abre la temporada de galardones de la industria audiovisual española.

Pimentel, que ha visto todos los largometrajes que compiten, se felicita de que muchas de las obras de este año retraten a las mujeres de manera en la que se sienten "verdaderamente identificadas" y eso le "encanta", enfatiza.

LA FUERZA DE LAS MUJERES

Opina que "cada país lleva su propia lucha y tiene sus propios momentos" y se muestra orgullosa de que en México se estén viendo resultados de los primeros pasos en ese sentido.

"Sí -dice Pimentel-, creo que a nivel mundial las mujeres estamos superunidas y superorganizadas".

Y en su país, México, "donde hay muchísima violencia de manera sistemática y todos los días mueren mujeres y niñas y tenemos tanto miedo de salir a las calles, es un orgullo que nos hayamos posicionado para exigir que haya mejores guiones con historias de y para mujeres, y que ellas empiecen a estar en los puestos directivos y tras las cámaras, o en iluminación", reflexiona.

Tres de las cuatro películas españolas con más nominaciones en esos premios -"Cinco lobitos", "Alcarrás" y "As bestas"- tienen muy en cuenta la mirada femenina de asuntos universales como la maternidad, el legado o la vida rural, mientras "Modelo 77" es la recreación de una fuga en la cárcel de hombres de Barcelona (noreste español) en 1977.

En cuanto a las series con más nominaciones, "Rapa", "Apagón" y "Fácil", sobre todo esta última, tienen potentes protagonistas femeninas que defienden la filosofía que defiende Pimentel.