Esposa de Bruce Willis pide a la prensa que no acosen al actor

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia, su esposa, Emma Heming publicó un mensaje en el que ruega a la prensa que no acosen al actor en las pocas ocasiones en que sale de su casa, pues lejos de atraer su atención podrían perjudicarlo.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Heming explicó que entiende que los reporteros y paparazzis sólo están haciendo su trabajo al tratar de obtener una exclusiva, pero les pidió tener empatía y guardarse las preguntas y gritos con las que abruman al actor.

"Esto va para los fotógrafos y cámaras que están tratando de sacar esas exclusivas de mi esposo: tengan algo de respeto. Sé que este es su trabajo, pero mantengan las distancias. Por favor no le griten a mi esposo preguntándole cómo está o lo que sea", dijo.

Heming también destacó que los paseos lejos de casa y tratar de llevar una vida lo más normal posible es lo que mantiene a Bruce optimista, por lo que quiere continuar con estas actividades, pero de manera completamente segura para él: "Permitan que nuestra familia, o quien esté con él ese día pueda, llevarlo del punto A al punto B de manera segura", agregó.

Fue el pasado 16 de febrero cuando los familiares del protagonista de "Señales" mandaron un comunicado en el que detallaban que, tras casi un año de luchar con la afasia, los médicos habían detectado que Willis padece demencia frontotemporal, una condición que no tiene cura.

Desde ese momento, la familia se volcado en cuidar del actor y procurar que tenga una vida plena, llena de amor y momentos muy especiales que puedan recordar juntos.