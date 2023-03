Esposa de Ed Sheeran fue diagnosticada con un tumor en su embarazo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El músico británico Ed Sheeran reveló que su esposa, Cherry Seaborn, fue diagnosticada con un tumor durante su embarazo el año pasado.

Fue a través de un comunicado que el ganador al Grammy, dio a conocer el difícil momento que atravesó junto a su pareja, con quien tuvo a su segundo hijo en Mayo.

"No tenía camino hacia el tratamiento hasta después del nacimiento", escribió.

Si bien no dio más detalles sobre aquel momento, sí abrió su corazón y externó a sus seguidores que el padecimiento de Seaborn y otras tragedias afectaron su álbum "Subtract".

"Una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte... en el espacio de un mes", dijo, de acuerdo con "PageSix".

Asimismo, explicó que uno de sus mejores amigos falleció repentinamente y "me encontré en la corte defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor".

El intérprete de "Perfect" contó que tenía ansiedad, depresión y miedo, lo que lo llevó a sentirse perdido.

A pesar de ello, la creación de su álbum fue terapéutico y le ayudó a "darle un sentido" a sus sentimientos.

"Escribí sin pensar en cuáles serían las canciones, solo escribí lo que saliera. Y en poco más de una semana, reemplacé el trabajo de una década con mis pensamientos más profundos y oscuros", agregó.

La explicación del famoso surge después de que hiciera una publicación en su perfil de Instagram en la que insinuaba que estaba viviendo cosas turbulentas.

El cantante y la mujer de 30 años han estado casados desde enero de 2019 y se convirtieron en padres por primera vez ese año con la llegada de su hija Antártida.