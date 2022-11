Estado de salud de Rebecca Jones se reporta como estable

A-AA+

Rebecca Jones se encuentra estable, aseguró su publirrelacionista, luego que se reportó que la actriz estaba en terapia intensiva tras enfrentar una deficiencia pulmonar y neumonía provocada por una fuerte infección.

"El doctor nos dijo que Rebecca había estado reaccionando muy bien, que era muy favorable la situación y que se encontraba estable, no se ha agravado, no ha pasado más, ella está luchando y lo que me dijo es que si ella seguía así, la próxima semana la verán por los foros", informó Danna Vázquez mediante un enlace en vivo con el programa "Hoy" de Televisa.

La publirrelacionista mencionó que la actitud de la actriz que forma parte de "Cabo" es positiva, ya que "es una persona que está muy preocupada por regresar a los foros, por no dejar mal su trabajo nunca y eso es lo que decía el doctor, que es sorprendente la actitud.

"Lo que pido a los medios, a su público es que mandemos buena vibra porque cualquier persona que esté en el hospital es lo único que necesita recibir", dijo.