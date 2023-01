Este es el gran disgusto que "Profundo carmesí" causó en Ripstein

A-AA+

Arturo Ripstein siempre quedó inconforme con la versión que se estrenó de "Profundo Carmesí", en 1996, a pesar de haber ganado más de 20 premios internacionales en festivales como Venecia, Sundance y La Habana.

El cineasta decía que le habían quitado varios minutos a la historia situada a fines de los 40, en donde una enfermera solitaria y en busca del amor (Regina Orozco), cree encontrarlo en un hombre que realmente abusa de toda mujer que se cruza en su camino (Daniel Giménez Cacho).

La producción corrió a cargo, entre otros, del europeo Marin Karmitz (Tres colores), contando con guión de Paz Alicia Garciadiego, dupla artística de Ripstein, quien entonces ya había dirigido "El lugar sin límites" y "La viuda negra".

"A la película el distribuidor francés le recortó 20 minutos y él siempre estuvo inconforme. Guardó ese material y ahora se logró agregar; no son escenas, pero sí se completan algunas", cuenta Edgar Torres, Director de Acervos de la Cineteca Nacional.

En 2018, el propio Ripstein dijo a EL UNIVERSAL que ya se había comenzado con el proceso de ajustes a la versión conocida por todos.

"Por contrato la película no podía durar más de dos horas y la película duraba dos horas 15 minutos; tuve que quitarle eso y luego Marin Karmitz, que es un productor francés y que también es conocido como el hijo de pu... más grande de esa mafia, me cortó tres escenas por censura moral", recordó el realizador.

El corte del director, como se le ha llamado ahora, forma parte de un trabajo conjunto entre Cineteca, Estudios Churubusco e Imcine, para ser exhibido tan pronto se encuentre al distribuidor interesado.

"Oficialmente no es una restauración, la manejamos como remasterización", subraya el funcionario.

Nelson Carro, director de programación del inmueble cultural, destaca que antes del reestreno de "Profundo Carmesí" se daría el de La mujer del puerto, también de Ripstein.

Ésta, hecha en 1991, nunca llegó a salas comerciales, sólo pasando por festivales de cine como el de Guadalajara, en el cual obtuvo dos galardones.

La sala virtual

El propio Carro indica que la Sala Virtual de la Cineteca, en la cual podían verse títulos de la programación del recinto, mediante pago, sigue detenida y en suspenso.

La misma comenzó a operar en agosto del año pasado, pero hace unos meses detuvo operaciones por problemas en su venta en línea.

"Esperamos, empezando el 2023, tener noticias", dice brevemente Carro.