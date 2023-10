Esto debes de saber para el concierto de Depeche Mode en Foro Sol

Depeche Mode

regresa a México tras la pérdida de uno de sus integrantes, y en medio del lanzamiento del que se cree, podría ser su último álbum de estudio como grupo, y lo hace con tres conciertos en el Foro Sol, siendo una de las bandas con mayor convocatoria en el último cuatrimestre del año, solo por detrás de RBD, que tendrá seis conciertos en el mismo recinto.es considerada la banda pionera en la utilización de sintetizadores y sampler para la realización de sus canciones, dentro de su alineación siguen estando dos de sus fundadores, que ahora trabajan como dueto junto a la banda de músicos que los acompañan en sus giras.Se trata de Dave Gahan y Martin Gore, que después de la salida de otros miembros como Vince Clarke y Alan Wider, son los que han permanecido en la banda desde su fundación, junto a un tercer integrante, Andrew Fletcher quien falleció el año pasado a la edad de 60 años a causa de una disección aórtica.Antes de ello la banda había estado fuera de la vida pública salvó su inclusión al Salón de la Fama del Rock, en el que los integrantes hicieron una aparición después de cancelar un concierto ese mismo año por la pandemia.Mientras tanto sus miembros dedicaron tiempo a lanzar canciones como solistas, mientras la pausa de Depeche continuaba, hasta que llegó el fallecimiento de Fletcher para trastocar los planes de reunirse de nuevo para hacer un álbum inédito."Lo último en el mundo que Martin y yo esperábamos era recibir una llamada de Jonathan diciéndonos que Fletcher había muerto", dice el cantante. Pensaban que Fletcher, un tipo tan hogareño y el menos inclinado de los tres a los excesos de cualquier tipo, iba a sobrevivirlos."Aún hoy todavía me parece extraño y surrealista que no esté. Tengo que recordar que fuimos a su funeral, con su familia y amigos, fue un día desgarrador", admitió Dave en entrevista a la revista Rolling Stone en 2023.Pese a la pérdida de Andy, lanzaron su último disco, Memento Mori, junto a su respectiva gira de promoción con la cual llegan al Foro Sol, un disco cuyas canciones están atravesadas por el eje de las despedidas, los finales y el saber decir adiós. Por lo que se ha especulado que pueda ser el último disco del grupo.Para llegar de forma cómoda y eficaz al Foro Sol para cualquiera de las tres fechas de, quienes ya llegaron a la Ciudad de México estas son las recomendaciones.Las opciones por transporte público principales, que te dejarán más cerca para acceder al inmueble son las siguientes.Metro Ciudad Deportiva (Puerta 6)Metro Puebla (Puerta 6)Metro Velodromo (Puerta 1 del Palacio de los Deportes)Metrobús Goma (Puerta 1 del Palacio de los deportes)Metrobús Iztacalco (Cerca de puerta 15)A partir de cada uno de estos accesos los usuarios deben caminar desde 10 a 20 minutos dependiendo la opción que decidan tomar.Para el desplazamiento:Para aquellos que lleguen en automóvil y decidan estacionarse al interior del inmueble, o en calles aledañas, es probable que dependiendo de la cercanía a la zona del evento puedan permanecer en un embotellamiento de 20 a 30 minutos para poder llegar a otras vialidades que les permitan tomar camino.La recomendación es desplazarse a avenidas un poco más lejanas al evento donde se podrá solicitar un servicio de transporte privado o esperar la llegada de un familiar sea mucho más accesible para el desplazamiento del lugar.O bien adquirir la modalidad Ticket To Ride disponible en todos los conciertos realizados en el Palacio de los Deportes o Foro Sol. Una modalidad de transporte que lleva a varios puntos de la ciudad que pueden ser más cercanos al domicilio de los usuarios implementado por los organizadores del evento.Cadenas largas o joyería con picos,Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30 centímetros.Medicamentos de venta libre, sustancias ilegales, drogas o parafernalia de drogasArmasCigarrosGuantes de ledGotas para los ojosMaquillaje líquidoTampones o toallas sanitarias abiertas (a la entrada)Vasos de vidrio, latas, vasos, hieleras o anforasPlumones, plumas o pintura en lata.