Esto es lo que se sabe del estado de salud de Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Durante su show en gala de la "Herencia Hispana de Estados Unidos", celebrada la noche de ayer martes en el Centro Kennedy de Washington, la cantante Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída que la llevó a ser trasladada de emergencia al hospital.

Guzmán estaba interpretando la canción "Mala Hierba" cuando perdió el equilibrio y resbaló hacia atrás, como no pudo ponerse en pie, varios de sus asistentes subieron hasta el escenario para ayudarla, pero tras unos minutos anunciaron el fin del evento sin que la artista llegara a reincorporarse.

Aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial, la conductora Joanna Vega-Biestro aseguró que "La reina de corazones" se encuentra fuero de peligro, pero que la lesión que sufrió sí es de cuidado.

"Se le zafó la cadera.En el evento de la Herencia Hispana es donde ella sufre, no una caída, pues se ve como se le zafa la cadera y cae, no se puede reincorporar, pero ya está confirmado, sí se le zafó la cadera. Los médicos la están atendido y está fuera de peligro", dijo en el programa "Sale el sol".

Vega-Biestro también reveló que la hija de Silvia Pinal podría ser trasladada a México en las próximas horas: "Está a la espera de regresa a la Ciudad de México", agregó.

La familia de la rockera también se ha mantenido en completo hermetismo sobre su estado de salud, sin embargo, adelantaron que próximamente darán a conocer el diagnóstico de los médicos.

