Esto fue lo que Tenoch Huerta y AMLO conversaron en encuentro

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El encuentro entre Tenoch Huerta y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió a todas y todos en redes sociales, pues el actor y el funcionario mexicano se reunieron el sábado pasado para nada más y nada menos que ver el partido de México contra Argentina, llamando la atención, sin embargo, Tenoch rompió el silencio y habló sobre algunos de los temas que tuvieron lugar durante este encuentro.

Este sábado causó expectativas en las y los aficionados del futbol, pues la selección mexicana se enfrentó contra Argentina, luego de empatar cero a cero en su encuentro con Portugal durante su primer partido en Qatar 2022, y aunque el resultado no favoreció a nuestro país, después de que el marcador indicara un dos a cero, favor Argentina, el apoyo y aliento de dos personajes de la vida pública mexicana fue el que más llamó la atención.

Nos referimos al encuentro entre Tenoch Huerta y AMLO, a propósito del más reciente partido de la selección, motivo por el que se reunieron. Fue el representante del ejecutivo quien compartió una fotografía donde se le puede ver sentado en compañía del actor mexicano, mientras que ambos presencian el encuentro pambolístico. En la publicación, López Obrador también hizo referencia a la derrota de nuestro equipo: "Todavía tenemos oportunidad y esto no se acaba hasta que se acaba", estimó.

Por su parte, el actor que da vida a Namor en "Blanck Panther: Wakanda Forever", también hizo mención de este encuentro en las redes sociales, donde indicaba que se había reunido con "el Preciso", con el que no sólo vio el partido, sino que habló sobre el apoyo a la cultura y el antirracismo, haciendo alusión a que la conversación trascendía de una tendencia política y que había tenido lugar más allá de "partidos, colores y sexenios".

Además dedicó unas palabras a la derrota de la selección mexicana:

"Mex vs. Arg:

Compartimos historia, heridas, luchas, conquistas y nos sangra el corazón y nos lloran los ojos igual por los mismos agravios. Reímos, soñamos, luchamos y buscamos bienestar igual. Que un balón no nos separe que hay mucha América latina que reparar", escribió.

Pero no fue sino hasta hoy que el actor de 41 años habló de los pormenores de esa reunión y de los temas que se tocaron en ella, pues en redes sociales ha sido muy cuestionado desde que se llevó a cabo ese encuentro.

En su cuenta de Twitter, Huerta escribió que durante el partido de México contra Argentina, el cual presenció a lado de AMLO, aprovechó la ocasión para proponerle alguna de las visiones que tiene con respecto al impulso del cine mexicano, ya que considera que a través de la inclusión y una reforma cinematográfica, el séptimo arte en nuestro país puede convertirse en una "industria aún más grande de lo que ya es".

"El sábado le propuse algunas cosas al Presidente con respecto al cine y la cultura, que debe ser accesible para todes, tenemos que hablar también de la distribución, de las regalías, de las plataformas, ec…", expresó en un comunicado.

Otra de las menciones que hizo el actor fue acerca del desempeño de la Secretaría de Cultura, al asegurar que sí ha existido apoyo de su parte con respecto del cine, de la misma forma que ocurre con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya que lleva a cabo otras actividades relacionadas con la industria cinematográfica, además de organizar los Premios Ariel, los que han estado bajo del ojo del huracán, luego que se diera a conocer que se suspendería su realización en 2023 por una crisis financiera, decisión que grandes influencias en el cine, como Guillermo del Toro han cuestionado en los días recientes.