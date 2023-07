Estos actores interpretarán a William y Kate en "The Crown"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- "The Crown", la aclamada serie de Netflix, ha logrado acercar a los fanáticos a la realeza británica al narrar de forma cronológica las historias y controversias de la familia real que han capturado la atención del mundo.

Ahora, la serie se prepara para lanzar su sexta y última temporada, y uno de los enfoques principales será la historia de amor entre Kate Middleton y el príncipe William, quienes son los futuros reyes de Inglaterra. A pesar de los escándalos de infidelidad que han rodeado a los príncipes de Gales, han formado una familia sólida junto a sus hijos: George, Charlotte y Louis, y continúan siendo fieles representantes de la corona.

Para interpretar a Kate Middleton y el príncipe William durante su juventud, se han seleccionado a dos talentosos actores que han llamado la atención por su parecido con los miembros de la realeza.

Ed McVey, un joven de 21 años, ha sido elegido para interpretar al príncipe William. Aunque su carrera como actor no es amplia, su sorprendente parecido con el futuro rey ha generado gran expectación. Ed ha participado principalmente en obras de teatro, por lo que "The Crown" será su gran oportunidad para destacar en el mundo de la fama.

Por otro lado, Meg Bellamy, una actriz de 19 años, ha sido seleccionada para interpretar la etapa de adolescencia de Kate Middleton. Aunque aún está estudiando y no cuenta con experiencia profesional previa, el gran parecido físico entre Meg y la icónica princesa ha sido motivo de asombro. A pesar de su juventud, Meg Bellamy ha demostrado su talento y promete ofrecer una convincente interpretación de la joven Kate Middleton en la serie.

La sexta temporada de" The Crown" se centrará en la historia de amor entre Kate y William, desde sus primeros encuentros en la universidad hasta su compromiso matrimonial. A través de la narrativa de la serie, se explorarán los desafíos y momentos significativos que marcaron su relación, ofreciendo a los espectadores una mirada íntima a la vida de los futuros reyes de Inglaterra.

Las imágenes promocionales de la serie muestran a Ed McVey y Meg Bellamy agarrados de la mano, capturando el parecido sorprendente que tienen con los miembros reales que interpretan. La elección de estos actores ha generado gran repercusión y ha despertado el interés de los fanáticos, que esperan con ansias el estreno de la sexta temporada de" The Crown" a finales de 2023.