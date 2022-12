Estos son todos los estrenos que llegarán a Netflix en enero 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para comenzar el Año Nuevo con nuevas historias por contar. Para dar inspiración en streaming ya están enfiladas las nuevas producciones que arrancarán en el primer mes del 2023. Desde clásicos como "The Office", que regresan al catálogo, hasta secuelas como "That '90s Show" y nuevos dramas, fantasías y realities, esta es la lista de series, películas y documentales que se estrenan en Netflix en enero:



Series



Caleidoscopio. 1 de enero

Todo comienza con la adrenalina de ser espectadores de un robo de siete mil dólares que parece ser el plan perfecto, pero todo está en peligro de ser saboteado por los mismos ladrones que se tropiezan con la codicia, la traición y las amenazas.



The Office. 1 de enero

La serie estará disponible desde la temporada uno y hasta la nueve de esta historia creada por Ricky Gervais sobre Michael Scott (Steve Carell), el gerente de una empresa papelera que hace una sátira sobre el trabajo en las oficinas.



Ginny and Georgia: temporada II. 5 de enero

No hay mejor ejemplo de las relaciones actuales entre madre e hija que esta serie sobre una estudiante y su joven madre que lidian con los desafíos de la vida en el pequeño pueblo de Wellsbury, pero en esta segunda temporada además se enfrentarán a un pasado que amenaza su futuro.



Cocina a presión. 6 de enero

En una competencia por ganar 100 mil dólares once chefs ponen sus mejores esfuerzos por preparar los platillos más deliciosos.



Vikingos: Valhalla- temporada II. 12 de enero

Envueltos en un clima nórdico de reyes y tronos, Freydis, Leif y Harald se enfrentarán a viejos y nuevos enemigos en la segunda temporada de esta exitosa serie en la que los personajes recorren los confines del mundo en busca de poder.



Sky Rojo: Temporada III. 13 de enero

La historia sobre tres prostitutas: Coral, Gina y Wendy, quienes huyen de su proxeneta, ya logró extenderse hasta una tercera entrega de aventuras en la que después de empezar una nueva vida y encontrar el amor ahora se enfrentarán a la venganza de Romeo.



Contra las cuerdas. 18 de enero

Ángela es una mujer que trata de recuperar el tiempo perdido después de salir de prisión, pero para volver a ganar la confianza de su hija, Rocío, tendrá que adentrarse a su mayor afición: las luchas, por lo que Ángela se convertirá en su alter ego: Novia Negra.



That '90s Show. 19 de enero

la secuela del clásico de los 70 ahora regresa para contar la historia de Leia Forman, la hija de Eric y Donna, quien situada en 1995 pasa el verano con sus abuelos en Point Place, donde conoce a una nueva y alocada generación de chicos.



Bling Empire: Nueva York. 20 de enero

Esta serie se adentra en la vida llena de drama y lujos de un nuevo grupo de millonarios asiaticoestadounidenses, quienes presumen su fortuna y su nueva vida en Nueva York.



Escuadrón pastelero. Temporada II. 20 de enero

Una nueva ronda de enfrentamientos de repostería se esfuerza para lucir pasteles en días especiales de los clientes.



La chica de nieve. 27 de enero

Durante un desfile en Málaga una pequeña niña desaparece y ante la desesperación de sus padres una joven periodista comienza a ayudar a sus padres a encontrarla. Otras series que se estrenarán entre el 1 y 4 de enero son "Downton Abbey", hasta la temporada 6 y la secuela de "Laguna Beach": "The Hills", temporada 1 y 2.



Películas

Los reyes del mundo. 4 de enero

Cuenta la historia de cinco chicos colombianos de la calle que emprenden un viaje para recuperar la tierra que uno de ellos heredó.



Los crímenes de la academia. 6 de enero

Para aquellos que gustan de la literatura oscura de Edgar Allan Poe este será un relato curioso sobre un detective jubilado que recluta a un astuto cadete llamado Edgar Allan Poe, quien lo ayuda a resolver un asesinato espeluznante.



Ruido. 11 de enero

Dirigida por Natalia Bristáin, esta cinta refleja el dolor y el camino de una madre que está en busca de su hija desaparecida, recurre a un grupo de apoyo donde se vincula con otras mujeres cuyas vidas destruyó la violencia.



Perro perdido. 13 de enero

Esta historia emotiva cuenta el trayecto de un joven que pierde a su amado perro y junto a sus padres emprende una increíble búsqueda para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde.



Ustedes. 27 de enero

Esta es una ventana hacia la vida de una moderna pareja recién formada, quienes lidian con el amor entre choques culturales, presiones y diferencias generacionales.

Además, entre las películas ya conocidas que se estrenarán el primer día del año están: "Ad Astra: Hacia las estrellas", "Jumanji: El siguiente nivel" y "Bumblebee".



Documentales.

Madoff: El monstruo de Wall Street. 4 de enero

Bernie Madoff, el autor de una de las estafas financieras más grandes en la historia de Wall Street es analizado en esta docuserie que narra su ascenso y caída.



El mochilero del hacha. 10 de enero

Quienes disfrutan de las investigaciones sobre crímenes reales quedarán impactados con este documental que narra la historia de un despreocupado nómada que se hizo viral y cómo fue descubierto hasta caer preso.



Pamela Anderson: Una historia de amor. 31 de enero

La actriz y modelo canadiense cuenta la historia de su fama, su vida amorosa y la controversia alrededor de su video sexual en este especial que incluye testimonios, videos y diarios personales.



Estrenos para niños

Viajes definitivos Pokémon: Parte 1. 6 de enero

Kung Fu Panda: El guerrero dragón - Temporada II. 12 de enero

Daniel Spellbound, el cazador de magia: Temporada II. 26 de enero

Poder de princesas. 30 de enero



Anime

De yakuza a amo de casa: Temporada II. 1 de enero.

Espíritu de lucha. 1 de enero.

Monster. 1 de enero.

Vinland Saga: Temporada 2. 9 de enero.

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro. 9 de enero.