Nuevo tráiler de Los 4 Fantásticos: revelaciones y sorpresas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El nuevo tráiler de "Los 4 Fantásticos, primeros pasos" no sólo da una probadita de los efectos visuales y especiales que se verán en la cinta a partir del 24 de julio en cines, sino por detalles que le han volado la cabeza a los fanáticos del cómic.

En los avances que fueron dados a conocer la mañana de este jueves, lo más relevante es que Sue, la Mujer Invisible, está embarazada. Está esperando bebé junto con Reed Richards, el conocido Hombre Elástico, cuyo poder de estirar su cuerpo se ve en una de las escenas introducidas.

En los adelantos se ve la fuerza de "La Mole" y la velocidad de Johnny con la habilidad de rodear su cuerpo en llamas, pero también a una desafiante "Silver Surfer", heraldo del devora planetas "Galactus", quien llega para avisar que la Tierra será destruida.

Otros han encontrado cierta similitud con la entrega de 2007. "De hecho la forma en la que Johnny persigue a Silver Surfer me recuerda mucho a como lo hizo en el 2007, o sea, la versión de Chris Evans", precisó @AlexisRiveraSanjuan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre las cuentas oficiales de Marvel Latinoamérica, las versiones del tráiler subtitulado y doblado al español, contabiliza cerca de 200 mil visualizaciones en las últimas tres horas.

"Los 4 fantásticos, primeros pasos" es dirigida por Matt Shakman, en cuya filmografía se encuentran "The boys", "Sucession" y "WandaVision".

El elenco lo encabezan el actor chileno Pedro Pascal ("Tha last of us") como Reed Richards; Vanessa Kirby ("The Crown) dará vida Sue, la mujer invisible; Ebon Moss-Bachrach ("The punisher") tendrá a su cargo a "La Mole" Ben, mientras que Joseph Quinn ("Stranger things") encarnará a Johnny, el joven que con convierte en llamas a su cuerpo.

Esta es la tercera versión de los personajes en menos de 20 años, luego de que la primera salió en 2005 con un elenco que incluía a Jessica Alba y Chris Evans, teniendo secuela en 2007.

La primera de ellas costó 100 millones de dólares para una recaudación de poco más de 300 millones alrededor del mundo; en tanto que la segunda parte con un presupuesto de 130 millones de billetes verdes, consiguió en taquillas poco menos que su antecesora.

Esto hizo a Marvel replantear el elenco y en 2015 llegó otra versión ahora con un reparto integrado, entre otros, por Kate Mara y Michael B. Jordan. Y fue un fracaso: de acuerdo con cifras oficiales costó 120 millones de dólares y recaudó unos 167 millones.

La primera película de acción viva de los personajes data de 1994.