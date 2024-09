Eugenio Derbez bromea con caída de Belinda en París

El pasado 23 de septiembre, Belinda protagonizó un incidente inesperado durante el desfile de L´Oréal en la icónica Place de l´Opéra en París, como parte de la Semana de la Moda.

La cantante, quien desfilaba junto a celebridades como Heidi Klum, Kendall Jenner y Eva Longoria, sufrió una aparatosa caída que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Belinda, vestida con un llamativo minivestido rojo, botas altas y un cinturón dorado, perdió el equilibrio en medio de la pasarela. Aunque el momento fue inesperado, la cantante reaccionó con profesionalismo, se levantó rápidamente y continuó desfilando, lanzando un beso al público que celebró su valentía.

Por lo anterior, la cantante brasileña Anitta, quien también participaba en el desfile, acudió en su ayuda después de percatarse del incidente.

Eugenio Derbez bromea con caída de Belinda

La situación no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales. Entre las numerosas reacciones, destacó la de Eugenio Derbez, quien aprovechó la oportunidad para publicar un video editado donde bromeaba con la caída de Belinda.

En el clip, Derbez sugirió que la responsable del tropiezo no fue Belinda, sino su conocido personaje "El Diablito", insinuando que este había causado la caída de manera traviesa.

El video, que Derbez compartió en sus perfiles de X y Facebook, etiquetó a la cantante y rápidamente se volvió viral, superando las 11 mil reacciones en cuestión de horas. Los seguidores de ambos artistas se unieron a la broma, creando memes que relacionaban al "Diablito" con el exnovio de Belinda, Christian Nodal, aunque ella no ha hecho comentarios al respecto.

Por su parte, Belinda compartió en su perfil de Instagram el momento exacto de su caída y, lejos de mostrarse afectada, lo calificó como un "momento icónico". La cantante de 35 años reflexionó sobre la importancia de levantarse después de una caída, agradeciendo el apoyo de Anitta en sus historias de Instagram.