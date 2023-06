Evanescence regresa a México tras cuatro años de ausencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- La última vez que Evanescence vino a México, en 2019, las cosas no salieron como hubieran querido; a pesar de que eran una de las bandas más esperadas en el Knotfest, varias fallas en los protocolos de seguridad les impidieron salir al escenario, desencadenando la furia del público y la destrucción de su batería.

Este suceso no sólo dejó a los fans devastados, también a Amy Lee, vocalista y líder de la agrupación. Desde entonces regresar a México se convirtió en una prioridad para la intérprete de "Bring me to life" y ahora, a casi cuatro años de este incidente, por fin podrán llevar a cabo la presentación que quedó pendiente, pues visitarán nuestro país para celebrar los primeros 20 años de su disco "Fallen".

A través de sus redes sociales, la banda anunció que realizará una pequeña gira por Latinoamérica con la que visitará países como Argentina, Brazil y por supuesto México: "Te escuchamos alto y claro, y tu momento ha llegado ¡Finalmente volvemos a rockear Latinoamérica! ¿Estás listo?", escribieron en su cuenta oficial de Twitter junto a una imagen con la que hacen oficial su regreso a tierras aztecas.

Pero eso no es todo, la banda reveló que, hasta el momento, tiene confirmadas tres fechas en nuestro país, iniciando en Querétaro, el próximo 7 de octubre (con la que arrancará la gira), para después trasladarse a la CDMX y cerrar su corta visita en Monterrey.

¿Dónde y cuándo ver a Evanescence en la CDMX?

Por su parte, Ocesa dio algunos detalles sobre el próximo concierto que la banda ofrecerá en la CDMX y que se llevará a cabo este lunes 9 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Metropólitan.

Por si fuera poco, reveló, además, que la preventa de los boletos iniciará este 15 de junio para tarjetahabientes Citibanamex, y un día más tarde se abrirá la venta al público en general, a través de la página de Ticketmaster o las taquillas del inmueble.

El costo de los accesos no se ha dado a conocer, pero para quienes los adquieran durante la preventa tendrán hasta 3 meses sin intereses para liquidarlos.