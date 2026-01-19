EX DE NODA PUBLICA FOTOS DE SU RELACIÓN

Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, se unió a la tendencia que domina las redes sociales en la actualidad, en la que usuarios comparten fotografías suyas de hace una década y, la joven mostró algunas imágenes jamás antes vistas del noviazgo que la unió al cantante de regional.

El nombre de Macías ya se conocía desde años atrás, en la época en la que Nodal todavía era novio de Belinda pues, por esa época, el cantante declaró que su canción "Te fallé" se la había compuesto a la novia que tuvo en la preparatoria.

Fue así que Lisa Fernanda optó por salir a dar su versión de los hechos, pues antes, no se había animado a hablar de su historia, pero, como justificó en su momento, al ver que Nodal lo hacía con toda la libertad, ella se dio las mismas credenciales para hacerlo.

Sin embargo, su testimonio no fue tomado a bien y, en cambio, la tildaron de ser una persona interesada en darse a conocer, a costa de la carrera de Nodal que, en esos momentos, vivía uno de sus ascensos más importantes.

Pasaron un par de años para que Macías volviera a abordar el tema cuando, en agosto pasado, indicó que, aunque Nodal había aseverado en su entrevista con Adela Micha, que sólo tuvo una novia durante la preparatoria, dudaba de la fiabilidad de la historia, afirmando que, desde muy joven, el cantante fue muy conquistar y que, de hecho, a ella le había sido infiel.