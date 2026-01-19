Difunden video de choque de camioneta y taxi del aeropuerto

Varios videos de un choque de camioneta y un taxi del aeropuerto fueron difundidos esta mañana de lunes.

El conductor del transporte personal y su vehículo terminaron volcados en la lateral de carretera a Matehuala, a la altura de avenida San Pedro.

No hay información oficial sobre lesionados.

