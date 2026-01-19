Difunden video de choque de camioneta y taxi del aeropuerto
Varios videos de un choque de camioneta y un taxi del aeropuerto fueron difundidos esta mañana de lunes.
El conductor del transporte personal y su vehículo terminaron volcados en la lateral de carretera a Matehuala, a la altura de avenida San Pedro.
No hay información oficial sobre lesionados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Localiza policía taxi reportado robado
Matehuala.- A través de una alerta ciudadana sobre el robo con violencia de un taxi en la colonia Antorchista, policías municipales implementaron un dispositivo de búsqueda por toda la ciudad obtenien...
no te pierdas estas noticias
Detienen en Arbolitos a sujeto armado y con droga
Redacción
La PDI aseguró cristal y un arma de fuego durante un recorrido de vigilancia.
Acuerdan poner "lupa" sobre policías municipales
Samuel Moreno
Autoridades estatales y alcaldías destacaron la necesidad de depurar y fortalecer a las corporaciones