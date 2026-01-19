logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Fotogalería

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ex de Nodal publica fotos de su relación

La joven revive su relación con el cantante y muestra imágenes del pasado.

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ex de Nodal publica fotos de su relación

Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, se unió a la tendencia que domina las redes sociales en la actualidad, en la que usuarios comparten fotografías suyas de hace una década y, la joven mostró algunas imágenes jamás antes vistas del noviazgo que la unió al cantante de regional.

El nombre de Macías ya se conocía desde años atrás, en la época en la que Nodal todavía era novio de Belinda pues, por esa época, el cantante declaró que su canción "Te fallé" se la había compuesto a la novia que tuvo en la preparatoria.

Fue así que Lisa Fernanda optó por salir a dar su versión de los hechos, pues antes, no se había animado a hablar de su historia, pero, como justificó en su momento, al ver que Nodal lo hacía con toda la libertad, ella se dio las mismas credenciales para hacerlo.

Sin embargo, su testimonio no fue tomado a bien y, en cambio, la tildaron de ser una persona interesada en darse a conocer, a costa de la carrera de Nodal que, en esos momentos, vivía uno de sus ascensos más importantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pasaron un par de años para que Macías volviera a abordar el tema cuando, en agosto pasado, indicó que, aunque Nodal había aseverado en su entrevista con Adela Micha, que sólo tuvo una novia durante la preparatoria, dudaba de la fiabilidad de la historia, afirmando que, desde muy joven, el cantante fue muy conquistar y que, de hecho, a ella le había sido infiel.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mapa oficial del Estadio GNP Seguros para conciertos de BTS en México
Mapa oficial del Estadio GNP Seguros para conciertos de BTS en México

Mapa oficial del Estadio GNP Seguros para conciertos de BTS en México

SLP

El Universal

Si eres fan de BTS, no te pierdas la oportunidad de acceder a la preventa con ARMY MEMBERSHIP

José Alfredo Jiménez y Lucha Villa: Un vínculo musical y emocional único
José Alfredo Jiménez y Lucha Villa: Un vínculo musical y emocional único

José Alfredo Jiménez y Lucha Villa: Un vínculo musical y emocional único

SLP

El Universal

La conexión especial entre dos leyendas de la música mexicana

Christian Nodal elogia a Ángela Aguilar por sus nuevas fotografías en Instagram
Christian Nodal elogia a Ángela Aguilar por sus nuevas fotografías en Instagram

Christian Nodal elogia a Ángela Aguilar por sus nuevas fotografías en Instagram

SLP

El Universal

Ángela Aguilar impacta con su cambio de imagen y recibe halagos de su entorno

Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años
Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

Fallece Valentino Garavani, referente de la moda a los 93 años

SLP

El Universal

Valentino Garavani, reconocido por su 'Rojo Valentino', transformó la alta costura y el prêt-à-porter de lujo.