Ex novia de Nodal habla de la boda con Ángela Aguilar

Varias de las exnovias de Christian Nodal son cercanas y hasta han colaborado juntas, ese es el caso de Estibaliz Badiola, Belinda y Ángela Aguilar, Estibaliz, quien está promocionando su primer disco lanzado en 2021 "Blanco y Negro", fue pareja del cantante de regional mexicano en 2017.

Estibaliz dio de qué hablar hace algunos días por ser una de las invitadas de Belinda a su fiesta de Halloween, en redes aparecen disfrazadas juntas, ambas amantes de la música y la moda; en junio, el nombre de esta joven de 26 años sonó porque junto con Aneliz, compuso el tema "Gotitas saladas" que canta Ángela Aguilar, la esposa de Nodal desde hace tres meses.

Estibaliz Badiola es empresaria, cantante y compositora originaria de San Diego, California, su primera aparición en un escenario fue junto a Joan Sebastian; en su disco hace varios duetos, entre ellos con el fallecido cantautor Diego Verdaguer, con quien canta "Seré".

Para Estibaliz Badiola la promoción de su disco "Blanco y Negro" es muy especial, pues durante la creación del concepto y la elección del vestuario, participó su hermano que falleció hace poco, a él le dedicó unja reciente publicación en redes donde reflexionó sobre la ausencia.

"Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es blanco y negro tal y como le puse a mi álbum, sin lo negro a veces no valoramos lo blanco o viceversa... Este año pasado y estos últimos meses he vivido las peores cosas que la vida tiene para nosotros, pero solo así logré darme cuenta que vivir el día como si fuera el último es lo que tenía que hacer desde siempre, hoy en día no tengo una parte de mi pero me enseñó a luchar por mis ideales, por mis sueños y principalmente por mi felicidad", se lee.

Estibaliz fue cuestionada sobre la polémica unión de su ex Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, y aunque prefirió no involucrarse, sí dejó claro que la vida está para ser feliz y estar con quien se desea.

"Creo que a esta vida se viene a ser feliz, todos somos libres de ser felices y estar con quien queremos estar; al estar en el ojo público todos estamos expuestos a esto, creo que no soy nadie para opinar sobre la vida de los demás", expresó en entrevista para Telemundo.

Estibaliz Badiola y el también cantante Adriel Favela son pareja desde hace más de cinco años.