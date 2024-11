Julión Álvarez presume amor por Cruz Azul

Cruz Azul se encuentra viviendo un gran momento en el futbol mexicano, demostrando partido a partido su calidad y capacidad bajo las órdenes de Martín Anselmi.

Un hecho que los colocó en la posición de lograr una temporada histórica, y que ha llenado de confianza a su afición con miras al título de la Liga MX.

Uno de esos fanáticos al equipo cementero es el cantante mexicano Julión Álvarez, quien aprovechó la oportunidad de estar en Guadalajara para ver a su equipo en acción.

Álvarez, quien lució una chamarra con los colores de la institución no dudó y vio en primera fila el empate (2-2) ante Atlas en el Estadio Jalisco.

Situación que no dudó en compartir Víctor Velázquez, dirigente de Cruz Azul que en sus redes sociales compartió una imagen junto al intérprete en plena cancha tapatía.

La imagen no tardó en recibir comentarios por parte de los seguidores, quienes le pidieron al directivo en caso de conquistar el campeonato llevar a Julión Álvarez a los festejos.