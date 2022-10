"Exatlón" no altera a Montserrat Oliver

A-AA+

Hoy lunes comienza la nueva temporada del reality deportivo de TV Azteca, "Exatlón", que sustituye a "Survivor", cuyo ganador resultó ser Julián, quien fue favorecido por los votos.

Sin embargo, a Montserrat Oliver no le preocupa este lanzamiento, que será la nueva competencia directa que tendrá el programa que conduce por tercera vez, "Reto 4 elementos: naturaleza extrema".

Explicó que este programa de Televisa cuenta con una producción hecha con mucho presupuesto y donde hay mucha gente involucrada.

"Al final acabo sintiendo todo lo que perciben los participantes, lloro con ellos, me río con ellos. Mi reto es conmigo misma, hacerlo cada vez mejor, darle los mejores consejos para que superen ciertos miedos, puedan pasar ciertas pruebas para que duren más en la competencia y no se rindan.

"Estamos en medio de la jungla con el sol, sin electricidad directa, sin Wi-fi, ni comunicación ni nada y también en la naturaleza extrema; si llueve nos amolamos y nos la seguimos tratando de construir, de competir y de hacer el reto".

La actriz consideró que hoy en día la televisión necesita contenido con más calidad, que le aporte y sea inspiración para los televidentes, en especial hoy que la población en general, aunque todavía vive la pandemia del Covid-19, va saliendo de esta situación.

"A veces entretener no basta y más por los momentos y tiempos que estamos viviendo", señaló Montserrat.

El programa que se transmite de lunes a jueves por el canal 5, agregó Oliver, ha funcionado como herramienta de entretenimiento para las familias, y también ha sido una fuente para que muchas personas quieran hacer ejercicio o tener una mejor condición física.

Esto es algo que celebró la conductora, quien ha empatizado con los participantes de este programa de Televisa.

"Por algo me fascina 'Reto 4 elementos' porque te invita a que salgas a la naturaleza, a que te retes a ti mismo, a que si te caes, te levantes".