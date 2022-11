Exhiben en manta a policía ligado a muerte de Ocaña

A-AA+

"¡La policía no te cuida, te mata!" es el lema que familiares y amigos de Octavio Ocaña mantienen con la fotografía del actor cuando era niño en el muro donde falleció el intérprete de "Benito Rivers", en la autopista Chamapa-Lechería.

Además, exhiben la fotografía de Gerardo, el policía municipal de Cuautitlán Izcalli que es buscado por su presunta participación en la persecución de Ocaña, quien falleció el 29 de octubre de 2021, en el kilómetro 5 de dicha autopista.

"Se busca a Gerardo "N" por su probable participación en el homicidio de Octavio Ocaña, si tienes información sobre su paradero" es el texto que familiares y amigos del actor pusieron en una manta colocada justo en el lugar donde se impactó la camioneta del actor.

Ocaña recibió un impacto de bala en la cabeza con un arma de fuego que presuntamente llevaba en la mano, de acuerdo con peritajes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

Por este hecho, un juez emitió órdenes de aprehensión contra dos policías municipales de Cuautitlán Izcalli que habrían participado en la persecución de la camioneta, cuando detectaron que el conductor presuntamente iba tomando bebidas alcohólicas y le ordenaron detenerse.

No obstante, el conductor decidió a acelerar y tratar de huir, según videos donde se ve la persecución por calles de Cuautitlán Izcalli.

En septiembre pasado fue detenido Leopoldo, uno de los dos policías buscados por este caso, no así Gerardo, quien permanece prófugo y por quien autoridades de la fiscalía estatal pedirán a Interpol emita una ficha roja para su búsqueda internacional.