Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Por The Associated Press Associated Press

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Die with a Smile" – Lady Gaga, Bruno Mars

2.- "APT." - Rosé, Bruno Mars

3.- "Birds of a Feather" – Billie Eilish

4.- "Anxiety" – Doechii

5.- "Luther" - Kendrick Lamar, SZA

6.- "Ordinary" - Alex Warren

7.- "DTMF" - Bad Bunny

8.- "That's So True" - Gracie Abrams

9.- "Like Jennie" – JENNIE

10.- "Baile inolvidable" - Bad Bunny

ARGENTINA

1.- "Bunda" - Emilia, Luísa Sonza

2.- "Baile inolvidable" - Bad Bunny

3.- "Amor de vago" - La T y la M, Malandro

4.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

5.- "Parte & Choke" – Jombriel, Alex Krack, Jøtta

6.- "Con otra" – Cazzu

7.- "Veldá" - Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

8.- "Si las gatas se amotinan" - Peipper, DobleP, Locura Mix

9.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

10.- "DTMF" - Bad Bunny

CHILE

1.- "Ponte lokita" - Katteyes, Kidd Voodoo

2.- "Whisky a la roca" - Kidd Voodoo, Jere Klein, Swift 047

3.- "Tiene" - Tobal Mj, Lucky Brown, Nacho G Flow

4.- "La verdad" - Kidd Voodoo, Resonancia Etérea

5.- "Confortas pero dañas" - Kidd Voodoo, Resonancia Etérea

6.- "Baile inolvidable" - Bad Bunny

7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

9.- "Veldá" - Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

10.- "Madrid" - Kidd Voodoo, Alvaro Diaz

COLOMBIA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "Vitamina" - Jombriel, DFZM, Jøtta

3.- "Mi refe" - Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Solcito" - Miguel Bueno, Juan Duque

5.- "Parte & Choke" – Jombriel, Alex Krack, Jøtta

6.- "Sobelove" – Beéle

7.- "Hasta aquí llegué" - Nanpa Básico, Beéle

8.- "Baile inolvidable" - Bad Bunny

9.- "Imagínate" - Danny Ocean, Kapo

10.- "Polos opuestos (remix - Blessd versión)" - Blessd, Kris R.

ESPAÑA

1.- "Still Luvin" - Delaossa, Quevedo, Bigla The Kid

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

4.- "Ninfo" - JC Reyes, De La Rose, MC Menor JP

5.- "Flipa" - JC Reyes, Dei V

6.- "Mi refe" - Beéle, Ovy On The Drums

7.- "Veldá" - Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

8.- "Baile inolvidable" - Bad Bunny

9.- "Orilla" - 8belial, Bad Gyal, Virtual Flavor

10.- "NuevaYol" - Bad Bunny

MÉXICO

1.- "Tattoo" - Tito Double P

2.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega

3.- "Morena" - Neton Vega, Peso Pluma

4.- "7 Días" - Gabito Ballesteros, Tito Double P

5.- "Por esos ojos" - Fuerza Regida

6.- "M&M" - Neton Vega

7.- "Pika Pika" - Chuyin, Fuerza Regida, Jorsshh, Calle 24

8.- "Amigos? No." - Oscar Maydon, Neton Vega

9.- "El mayor de los ranas" - Victor Valverde, JR Torres

10.- "Loco" - Neton Vega