Exmiembro de The Pussycat Dolls fue obligada a abortar por el grupo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Kaya Jones, la cantante que fue miembro del grupo The Pussycat Dolls, en 2003, asegura que fue obligada a interrumpir su embarazo para seguir formando parte de la agrupación.

Fue a través del podcast, "Tucker Carlson", donde la artista contó que le dijeron que se deshiciera de su hijo.

Aparentemente, lo que motivó a que se produjera el aborto fueron "Los poderes fácticos", comentó.

La mujer se sentía presionada debido a que estaba en el momento cumbre de su carrera y no quería perder su trabajo.

Asimismo, contó que en el caso de que las otras integrantes se embarazaran también sufrirían el despido, por lo que decidió perder al bebé entre ensayos.

"Es para controlarte", agregó.

En aquel entonces, la agrupación tuvo un espectáculo en MGM Grand en Las Vegas donde, Jones, tuvo una hemorragia, y también fue llamada gorda.

Alegó que la mayoría de sus compañeras no tienen hijos, por tanto también pudieron ser "amenazadas" para abortar. Sin embargo, lo dicho por la famosa no se ha podido comprobar.

Cabe mencionar que, Jones, cuya etapa musical terminó en el 2004, es la única que ha hablado en contra del desaparecido grupo pop.

En 2017, publicó fuertes tuits en los que detallaba que sus colegas era una "red de prostitución", sin embargo, Robin Atin, quien es la fundadora del grupo, respondió en un comunicado que las afirmaciones eran falsas y "ridículas".

Incluso declaró que Jones solo estaba buscando sus "15 minutos de fama".

The Pussycat Dolls también lanzó una declaración conjunta en el que detallaron sentirse ofendidas por la calificación de su compañera hacia su trabajo "socava todo lo que trabajamos duro para lograr durante todos esos años, pero también quita el foco de atención de los millones de víctimas que son hablar y ser escuchado alto y claro en todo el mundo", externaron.

De acuerdo con "Page Six", las intérpretes de "Buttons" también explicaron que "si Kaya experimentó algo de lo que no somos conscientes, entonces la alentamos a que obtenga la ayuda que necesita y estamos aquí para apoyarla".

Posteriormente, la fundadora demandó al diario británico "Daily Mail" por publicar las afirmaciones de la famosa y se dijo que Jones estaba incómoda porque no fue un miembro oficial, pues solo cantaba como respaldo.