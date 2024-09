El camino de Eugenio Derbez en la industria del entretenimiento

En la actualidad, Eugenio Derbez figura como uno de los actores y comediantes mexicanos con mayor importancia en Estados Unidos; sin embargo, aunque hoy en día es ampliamente reconocido por el público; sin embargo, su experiencia en dicho país no siempre fue del todo agradable.

Como una contundente prueba de ello se encuentra la vez en que el actor, esposo de Alessandra Rosaldo desde 2012, fue confundido con un indigente por parte de un equipo de paramédicos, quienes acudieron a su llamado de auxilio al enfrentar un tema de salud.

El momento ocurrió hace algunos años mientras trabajaba en una obra de teatro, proyecto que se convirtió en uno de sus primeros contactos con la industria del entretenimiento en Estados Unidos. De acuerdo con su relato, Eugenio Derbez tuvo que llamar a urgencias para pedir ayuda después de que comenzara a evacuar sangre, situación que lo alarmó demasiado.

"No tenía papeles porque me agarraron en la camilla, me suben a la ambulancia y nada más empiezo a escuchar que dicen: 'Es un hombre latino como de tal edad, creemos que es un indigente, estaba en un hotel de paso, no tiene papeles, nada´", explicó Eugenio durante su entrevista en el programa "El minuto que cambió mi destino" de Imagen TV.

"Me pelusearon a tal grado que me metieron así a la camilla. A las tres horas me botaron a la calle, así todo débil con una cuenta como de 20 mil dólares que te la manda el estado y me la cobraron hasta el último día", recuerda el actor mexicano, de 63 años.

Uno de los primeros éxitos a nivel mundial de Eugenio Derbez fue en 2013 con la película "No se aceptan devoluciones", donde también participa Loreto Peralta. Dicha cinta le permitió mudarse a Estados Unidos de forma permanente junto a su esposa Alessandra Rosaldo, con quien se convirtió en papá de Aitana.

Desde entonces, el protagonista de "La familia P. Luche", "Cómo ser un Latin Lover" y "¡Hombre al agua!" ha demostrado su talento en diversos ámbitos de la industria cinematográfica, un hecho que la ha válido amplio reconocimiento.

Recordemos que hace unos días, con motivo de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana, Eugenio Derbez fue invitado a la Casa Blanca para compartir su experiencia con el presidente Joe Biden y con otros actores, conductores y personalidades como John Leguizamo, Rosario Dawson, Los Tigres del Norte y la actriz Xóchitl Gómez.