Molotov: La banda de rock que desafía al sistema

Hoy se cumplen 29 años desde que Molotov ganó un concurso de bandas de rock, en que compitió con decenas de grupos que soñaban con darse a conocer en la escena, sin embargo, fue su sonido único y, por supuesto, la connotación que acompañaba a sus floreadas letras lo que los llevó a ser acreedores del primer puesto, aunque el premio nunca les fue entregado por completo, pues a la compañía refresquera que lo organizaba (Coca Cola) no le convenía dar difusión a un grupo que, constantemente, cuestionaba al gobierno y mentaba madres.

Era el año1995 cuando Miky Huidobro y Jay de la Cueva se reunían a competir quién era el que tenía más destreza con los instrumentos de cuerda, la amistad entre ellos creció y, entre juego y reto, empezaron a componer lo que serían las primeras canciones de la banda.

Por esa época, Miky, junto a Tito Fuentes, eran integrantes de La Candelaria, sin embargo, las constantes diferencias que tenían con el resto del grupo, llevó a ambos a abandonarla y emprender su propio grupo que llamarían Molotov, un nombre que, sin importar el idioma se entendería, y no sería tan largo como resultaban los de La maldita vecindad y Las víctimas del doctor cerebro, pues con ello buscaban que quedara en la memoria del público.

A Miky, Tito y Jay se les unió Iván Moreno "la Quesadillera"; el grupo estaba completo y, con sólo unas cuantas canciones compuestas, se presentaron en el concurso de Coca Cola con una promesa entre ellos; si ganaban, dejarían sus otros proyectos musicales para enfocarse por completo a Molotov.

Y, en efecto, resultaron ganadores del concurso, que ofrecía una cantidad de dinero y la financiación de una gira por la República al primer lugar, sin embargo, el tour nunca vio la luz, debido a que la compañía no le convenía apoyar a un grupo que tenía canciones tituladas como "Ching* tu madre" y "Pendej*", o que hablasen del vínculo entre los medios de comunicación y el gobierno, como era el caso de "Que no te haga bobo Jacobo".

Mientras Miky y Tito cumplieron su promesa, Moreno prefirió seguir con sus proyectos alternos con otras bandas y Jay sucumbió a la propuesta de Paco Huidobro de unirse a las filas de Fobia como baterista.

Jay recomendó a Randy Ebright, que tocaba como músico exclusivo del Bulldog, y Paco Ayala fue invitado por Miky, de hecho, la banda de Paco, Perro Bomba, también había participado en el mismo concurso, obteniendo el quinto lugar.

Al obtener la alineación que todavía hoy conserva la banda, Molotov lanzó el álbum "¿Dónde jugarán las niñas?", en 1997, que a pesar de llegar a tiendas como Suburbia Sanborns y la Comercial Mexicana, los ejemplares fueron devueltos prontamente, debido a su contenido explícito, lo que llevó a la banda a salir a las calles a venderlo de su propia mano, hecho que provocó que obtuvieran mucha mayor visibilidad y aceptación de su público.

Tras su álbum debut, la banda lanzó "Apocalypshit" (1999) y Dance and dense denso (2003), dos álbumes que, como el primero, incluían canciones que se cuestionaban sobre el abuso de poder del gobierno mexicano con "Gimme the power" y "Hit me", así como el trato que recibía nuestra población en Estados Unidos con "Frijolero".

Más tarde publicaron "Con todo respeto" (2004) y "Eternamiente" (2007), álbum con el que fingieron que la banda se disolvería, pero, en realidad, se trató de una producción discográfica en la que cada integrante trabajo en sus propias canciones y, finalmente, fueron todas reunidas.

A lo largo de los años, la dinámica y aleatoriedad del grupo ha sido aplaudida, pues si bien, cada integrante cuenta con su instrumento base, hay canciones por las que cambian de puesto.

En 2014, lanzaron "Agua maldita" y, con el paso de los años, si bien su música ya no fue prohibida por el sistema, sí lo fue por las nuevas generaciones, quienes vieron en "Put*", una canción que incitaba a la homofobia y la intolerancia, pese a que Tito, su compositor, aclaró en más de una ocasión que el tema estaba dirigido a quienes actuaban con cobardía ante la vida y nunca a una identidad o preferencia sexual.

Con la aceptación de unos y la cancelación de otros, Molotov sigue cerrando sus conciertos con esta canción, una de las preferidas de su público y, aunque el paso de los años, también ha puesto a cuestionarse a propios y ajenos, si la banda aún cuenta con el espíritu contestatario con que se originó, en su más reciente álbum "Solo D´Lira" (2023), incluyen el tema "No olvidamos", en que hacen un recuento del abuso de poder que ha existido desde la época del expresidente Luis Echeverría, hasta la actualidad.