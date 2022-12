ExRBDs cambian su foto de perfil y dan pistas de su regreso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Lo que comenzó como un rumor parece estar convirtiéndose en una realidad; nos referimos a un probable reencuentro de RBD, una de las agrupaciones más importantes de los 2000, pues, luego de que hace unas semanas los integrantes de la banda se reunieran, las pistas que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez han hecho en redes sociales han avivado las esperanzas de sus fans y esta fotografía podría decir mucho acerca de su regreso.

Desde que RBD se desintegró, en 2008, los deseos de sus seguidores de que un día volvieran a reunirse nunca terminaron por apagarse, pues si bien, este concepto musical comenzó a propósito de la trama de "Rebelde", una telenovela mexicana que daba cuenta de los diferentes estilos de vida y modos de pensar de un grupo de jóvenes que asistían a la misma escuela, con el tiempo se convirtió en una de las bandas de pop más consolidadas de nuestro país.

Mientras que hubo una época en que algunos exRBD buscaron ser desvinculados completamente del proyecto que impulsó su fama, hubo otras y otros integrantes del grupo que siempre hablaron bien de la banda, añorando las épocas en que las y los seis viajaron a más de 23 países, presentándose en 116 ciudades distintas en tan sólo cuatro años, sin embargo, a lo largo de 12 años, negaron un posible reencuentro, hasta que llegó el 2020.

En esa época, todavía con varios protocolos restrictivos ante la pandemia, cuatro de las y los seis integrantes de la agrupación ofrecieron un concierto virtual, en los que interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de RBD, como "Ser o parecer", "Tras de mi", Este corazón", entre otras más y aunque todo salió exitosamente, pese a la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, la banda descartó la posibilidad de llevar dicho recitar a ser presentado en una gira de conciertos.

Sin embargo, desde hace unas semanas, una reunión organizada en la casa de Anahí levantó las sospechas de sus fans, por lo que no dejaron de estar al tanto de las publicaciones y presumibles pistas que los exintegrantes de la banda compartían en sus redes sociales, esta vez contando con la participación de Dulce María.

De hecho, fue la intérprete de "No pares" quien publicó, hace una hora, una fotografía del logo de RBD en su cuenta de Twitter, acompañada del hashtag "#NuevaFotoDePerfil" y la cual ya cuenta con más de 40 mil reacciones, más de 4 mil comentarios y más de 5 mil retweets.

Esta publicación coincide con la eliminación de la foto de perfil de las redes de Anahí, Maite Perroni, Cristopher Von Uckerman y Christian Chávez, pues no tiene ni una hora que los RBD ya sustituyeron su foto por el logo de la banda.

Pero eso no lo es todo, sino que Anahí compartió un video en el que pequeños clips que sincronizan escenas de la telenovela, en el que Mía Colucci, el personaje que interpretaba la cantante, expresa que su sueño es regresar el tiempo, con videos en los que aparecen los integrantes del grupo en la actualidad, en una reunión en los que las muestras de cariño son evidentes.